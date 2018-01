Kto je v pozadí kauzy Bašternák? Mafia prepojená so štátom, hovorí developer

Najlepší rozhovor roka 2016 Tento rozhovor Matúša Burčíka zvíťazil v kategórii písaná žurnalistika - Najlepší rozhovor na Novinárskej cene 2016.

Už šesť rokov čelí podnikateľ Róbert Číž obvineniu z údajného podvodu pri stavbe bytovky Glance House v Bernolákove. Tvrdí, že jeho stíhanie je súčasťou tlaku developerskej mafie z Bratislavy, ktorá sa ho rozhodla obrať o majetok. (Číža a jeho manželku súd 29. januára 2018 oslobodil v plnom rozsahu.) Spomína ľudí z kauzy Bašternák. Prehovoril po prvý raz.

Kedy a ako ste začali podnikať?

„Začal som v roku 1998. Prvý biznis bol predaj áut značky Daewoo. Keď sa Daewoo ako firma dostalo do problémov, začal som robiť krízové poradenstvo pre centrálu na Slovensku.“

Ako ste sa odtiaľ dostali k stavaniu domov?

„Z centrály v Kórei prišiel pokyn rozpredať všetok majetok firmy, ktorý nesúvisel s hlavnou činnosťou. Medzitým bol pozemok, kde sa mala stavať centrála firmy na Bajkalskej ulici v Bratislave. Pozemok som odkúpil a spolu s firmou IPEC sme tam postavili centrálu pre poisťovňu Union. Za ňou sme s inými partnermi postavili bytový dom Axton Residence.“

To bol projekt, ktorý sa podaril?

„Áno. Projekt sa začal v roku 2002 a skončil v roku 2005. Odtiaľ bol aj pôvodný zdroj mojich príjmov. Bolo tam možno aj začiatočnícke šťastie.

Keď sme začali stavať, biznis s bytmi sa len začal rozbiehať a my sme trafili do toho najväčšieho boomu. Navyše, posledných tridsať percent bytov kúpil naraz zástupca írskych investorov. Z toho vznikol počiatočný kapitál do ďalších developerských projektov.“

Koľko to bolo peňazí?

„Zisk troj- až štvornásobne prekročil očakávania. Príjem z tohto jedného projektu bol viac ako päť miliónov eur, z čoho neskôr išli približne dva milióny do projektu Glance House.“

Mali ste už pri tom prvom projekte prehľad, ako funguje realitný biznis v Bratislave?

„Samozrejme. Obrat v bytovom projekte na Bajkalskej bol okolo 360 miliónov slovenských korún, čo je 12 miliónov eur. Ďalších 240 miliónov bolo na tej administratívnej budove. Takže ak idete do biznisu v hodnote 20 miliónov eur, prehľad musíte mať. Základom bolo, že hlavným partnerom bol IPEC, ktorý bol jedným z najsilnejších hráčov na trhu. Pri nich som sa o developingu naučil veľmi veľa.“

Poďme k stavbe bytovky Glance House v Bernolákove.

„Bolo to okolo roku 2007. Kamarát vo firme priviedol nášho spoločného spolužiaka zo strednej školy Ľudovíta Bölcsa s tým, že má projekt na bytovku v Bernolákove a či to nechceme kúpiť. Navrhol som mu, že ho zoberiem za partnera. Mal najmä doriešiť pozemky a kontakt so samosprávou.“

Aký bol plán financovania?

„On mal vložiť pozemky a ja financie podľa potreby. Hodnotu pozemkov sme vyčíslili na 15,2 milióna korún, rovnakú sumu som mal dať v hotovosti. V rámci vybavovania úveru nám však OTP banka oznámila, že to je málo hotovosti a musíme ešte desať miliónov pridať. Takže som dal základný vklad do projektu 25,2 milióna korún.

Napokon sme od banky dostali perfektné finančné podmienky, keďže som u nich realizoval už projekt Bajkalská a považovali ma za top klienta.“

A ako bolo naplánované rozdelenie podielov na zisku?

„Na všetky vklady a konečné rozdelenie zisku sme spísali zmluvu o tichom spoločenstve. S Bölcsom sme sa dohodli na polovicu, v rámci ktorej si mal každý riešiť svoje interné rozdelenie. V našej časti, kde som mal všetky veci financovať, som mal mať 40 percent. Po tridsať percent mala mať Jana Šlachtová a kolega, ktorý s projektom Bernolákovo prišiel a priviedol Bölcsa. “

Kto je Jana Šlachtová?

„Zoznámili sme sa ešte v Daewoo Motors Slovakia, kde robila účtovníčku. Neskôr so mnou spolupracovala na likvidácii majetku po krachu DAEWOO Kórea. Keď sa ukončila práca DAEWOO, mala robiť vo firmách účtovníctvo a všetky papierovačky, ktoré ja nemám rád. Keď sme sa dohodli s Bölcsom, zobral som ju aj do projektu Bernolákovo.“

Z ktorej vašej firmy išli tie peniaze?

„Bolo to cez firmu Cuote, ktorá bola napísaná na rodičov mojej manželky. Keďže už predtým boli zo strany rôznych zločineckých zoskupení útoky na môj majetok, nechcel som mať firmy napísané na seba. Na Cuote sme previedli našu rodinnú hotovosť v desiatkach miliónov. Odtiaľ sme financovali všetky aktivity.“

Mali ste aj schránkovú firmu CDI so sídlom v Londýne, tá bola na čo?

„Poradil mi to právnik, opäť z bezpečnostných dôvodov. Prepísať samotné firmy na schránkovú CDI, aby si ich niekto zvonka nemohol pospájať cez rodinu a blízke osoby. Previedol som na CDI obchodné podiely piatich firiem. Bola to len ochrana. Nešlo o nič také, ako je tunelovanie rozpočtu cez schránkovú firmu a podobne. Nikdy som nemal žiadnu štátnu zákazku ani fiktívne odpočty DPH. Dokonca Glance House fungoval ako neplatca DPH.“

Stavba v Bernolákove sa rozbehla bez problémov?

„Áno. Začalo sa stavať v septembri 2008. Dokončenie malo byť v decembri 2009. Niekedy na jar 2009 som však začal mať dojem, že veci nepokračujú tak, ako majú. Ako keby si ľudia vo firme povedali – už je všetko vybavené a nemusíme robiť. Tak som sa jedného dňa rozhodol urobiť poriadok a rázne som im dohovoril. Vtedy sa niečo vo firme zaseklo a vzťahy medzi mnou a ostatnými spoločníkmi ochladli.“

Vtedy bola stavba v akom štádiu?

„V štádiu dokončovania železobetónového skeletu. Robila to firma Stavia, ktorá neskôr skrachovala.

Keď začali v Stavii finančné problémy, ako ste to riešili?

„Dali sme im desať percent hodnoty stavby vopred, aby mali na nákup materiálu a mohli bez problémov stavať. Po čase aj tak stavba začala drhnúť. Zistil som, že sa nestavajú steny, lebo nie sú tehly. Keď som sa dodávateľa opýtal, prečo ich nedodal, povedal, že stále nemá zaplatené za predchádzajúce dodávky. Tak som opäť zobral peniaze a dal som ich dodávateľovi s tým, že keď sa to prefakturuje, tak sa to započíta. Takže drhlo to, ale stavalo sa.“

Termíny ste stíhali?

„Stíhali. Vytvorili sme si polročnú rezervu. Vedel som už, ako to chodí. Aj top firmy v minulosti meškali s termínmi. Stavba bola v štádiu vysokej rozpracovanosti a už to nevyzeralo, že by sa mohlo niečo pokaziť. Potom prišiel október 2009.“

Čo sa vtedy stalo?

„Ten dátum si zapamätám asi navždy. Bolo to 16. októbra. Prišla za mnou Jana Šlachtová a povedala, že ona je novou vlastníčkou schránkovej CDI a teda všetkých mojich firiem. Bol to šok, keď vám niekto oznámi, že to, čo budujete 12 rokov, zrazu nemáte.“