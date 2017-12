SaS považuje zákaz predaja počas sviatkov za kartelovú dohodu, nepodporí ho

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR navrhuje zredukovať počet sviatkov o jeden až dva dni.

11. jan 2017 o 14:23 SITA

BRATISLAVA. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) nepodporí zákon, ktorý zakazuje počas kresťanských sviatkov podnikať. Dohoda tripartity na zastavení predaja počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja predstavuje podľa predsedu SaS Richarda Sulíka a podpredsedov strany Jany Kiššovej, Ľubomíra Galka a Jozefa Mihála podivuhodnú dohodu, v ktorej sa stretli náboženská ideológia, populizmus a politické kšefty.

Informovala o tom Jarmila Paulíková z komunikačného oddelenia strany SaS.

„Slovenská republika sa podľa Ústavy SR neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo. Polovicu z celkového počtu štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja tvoria sviatky spojené s kresťanskou vieroukou," uvádzajú predstavitelia SaS v tlačovej správe. Preto nesúhlasia s tým, aby na Slovensku existoval zákon, ktorý zakáže ľuďom počas sviatkov podnikať.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Slováci si už počas sviatkov nenakúpia, Smer chce zatvoriť obchody

Liberáli hovoria o diskrimačnom zákone

Zákaz predaja sa podľa nich týka len vymedzeného okruhu podnikateľov, pričom na základe výnimiek budú z neho vylúčení napríklad majitelia reštaurácií, pohostinstiev a barov, firmy s nepretržitou prevádzkou vrátane súkromných prevádzkovateľov televíznych a rozhlasových staníc, ale aj predajcovia - živnostníci, ktorí predávajú rovnaký sortiment ako obchodné reťazce.

„Zákon teda bude podľa nášho názoru diskriminačný, čím sa zvýši záujem na jeho obchádzaní,“ tvrdia liberáli.

Zároveň dodávajú, že otváracie hodiny predajní sú výsostne vec podnikateľov a ich dohôd so zamestnancami. Zároveň je to podľa nich jeden z prvkov, ktorý spadá do oblasti hospodárskej súťaže.

„Obchody si môžu konkurovať cenami, sortimentom, ale aj otváracími hodinami. Podľa ústavy Slovenská republika chráni a podporuje hospodársku súťaž. Zákaz predaja ide proti tejto ústavnej proklamácii,“ deklaruje vedenie SaS. Preto zákaz predaja počas sviatkov považuje za kartelovú dohodu vlády, podnikateľov a odborárskych predákov proti občanom, zamestnancom, slobodnému trhu a v konečnom dôsledku proti zdravému rozumu.

Obchody by boli zatvorené viac ako 15 dní

Návrh novely Zákonníka práce z dielne Smeru počíta s tým, že obchody budú od začiatku mája zatvorené cez všetky sviatky a dni pracovného pokoja s výnimkou nedieľ. O tomto návrhu v pondelok 9. januára rokovalo mimoriadne predsedníctvo Hospodárskej a sociálnej rady SR (HSR). Návrh na zákaz maloobchodného predaja cez sviatky víta aj Konfederácia odborových zväzov SR.

Problém s návrhom nemá ani Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ). Na stretnutí sa zúčastnila aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR. Obchody by tak mali byť zatvorené 15,5 dňa v roku, kým v súčasnosti platí zákaz maloobchodného predaja cez vybrané sviatky 3,5 dňa v roku - 24. decembra po 12:00, 25. decembra, 1. januára (Nový rok) a na Veľkonočnú nedeľu. Podľa ministra práce a sociálnych vecí Jána Richtera je zatvorenie obchodov cez sviatky s výnimkou nedieľ rozumným kompromisom.

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) navrhuje zredukovať počet sviatkov o jeden až dva dni. Podľa predsedu kresťanských demokratov (KDH) Alojza Hlinu je Európa postavená na židovsko-kresťanskom civilizačnom základe. „Tento návrh ide mimo civilizačný základ Európy," myslí si Hlina. Podľa tejto tradície má byť dňom odpočinku siedmy deň v týždni, nie arbitrárne určený voľný deň, napríklad 1. máj. „Možno to súvisí s typológiou toho, kto to predkladá," zdôraznil Hlina, podľa ktorého nechcú byť ľudia doma 1. mája, ale práve v nedeľu.