Plavčan: Vedecké databázy by mali spustiť do konca týždňa

Slovenskí vedci sa od začiatku roka nevedia dostať do vedeckých databáz.

18. jan 2017 o 10:44 TASR

BRATISLAVA. Prístup do vedeckých databáz, ktoré od začiatku roka nemôžu slovenskí vedci využívať, má byť obnovený do konca týždňa. Informovalo o tom v stredu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR.

"Pokiaľ mám informácie, tak do konca týždňa by mali byť databázy spustené," informoval pred zasadnutím vlády minister Peter Plavčan (nominant SNS). Rezort poskytol garanciu na zabezpečenie financií na prístupy k vybraným databázovým kolekciám pre vedcov. O zabezpečení prístupu formou záväznej garancie hovorili zástupcovia Centra vedecko-technických informácií (CVTI) SR s výhradnými zástupcami poskytovateľov vedeckých databáz.

"Došlo k finálnej dohode o znení a akceptácii tejto garancie. V súlade s predbežnými dohovormi majú poskytovatelia do konca tohto týždňa 22. januára obnoviť prístupy do vedeckých databáz," uviedol komunikačný odbor rezortu.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Plavčan hanbu nevidí, za databázy zatiaľ zaplatí ministerstvo

Plavčan: Situáciu sme nepodcenili

K podpisu licenčných zmlúv s dodávateľmi a úhrade platieb dôjde podľa neho ihneď po ukončení riadneho procesu verejného obstarávania. "Prístupy v tomto prechodnom období majú ostať zachované," dopĺňa ministerstvo.

“ Pokiaľ mám informácie, tak do konca týždňa by mali byť databázy spustené. „ Peter Plavčan

Slovenskí vedci nemôžu od začiatku tohto roka využívať vedecké databázy ako Science Direct, Scopus, Reaxys a Knovel. Informovala o tom pred pár dňami Slovenská technická univerzita v Bratislave na svojej webovej stránke.

Dôvodom je, že ministerstvo školstva zatiaľ nepodpísalo dohodu o prístupe do databáz.

Minister školstva Peter Plavčan vtedy reagoval, že rezort tento problém rieši. Situáciu podľa Plavčana ministerstvo nepodcenilo a problém sa riešil aj v druhom polroku 2016.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Slovensko stratilo prístup k svetovej vede

Problém je podľa ministra širší

Prístupy do vedeckých databáz sú na Slovensku už dlhodobo realizované prostredníctvom finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, a to v celkovej výške niekoľko miliónov eur ročne. V roku 2016 ešte nebolo začaté riešenie nových národných projektov v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, a to z dôvodu, že sa riešili technicko-administratívne záležitosti s Európskou komisiou.

Minister upozornil, že problém s vypnutými databázami je širší. Projekt, ktorý by zabezpečil financovanie prístupu, mohol byť teoreticky schválený už v minulom roku. "Len 50 percent prístupov z týchto databáz je z Bratislavského kraja. To znamená, že je to úplne rovnaký problém pri viacerých iných projektoch, kedy má Bratislava špecifické postavenie pri čerpaní eurofondov," priblížil Plavčan.