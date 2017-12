Rokovania o amnestiách v parlamente odložili o týždeň (minúta po minúte)

Na stole sú dve riešenia. Jedno predkladá Ján Budaj a druhé v podobe série ústavných zmien koalícia.

21. mar 2017 o 6:39 TASR, SME.sk

Parlament dnes nebude rokovať o návrhoch na zrušenie Mečiarových amnestií.

Celý proces sa posúva o týždeň a mal by sa teda začať budúci utorok.

Opoziční poslanci sú ochotní rokovať o podpore návrhu, majú však podmienky.

Vládny návrh podporia extrémisti z ĽSNS.

Vládne riešenie amnestií: Koaličné riešenie zrušenia amnestií pozostáva z viacerých zmien, ktoré sa majú prijať v zrýchlenom režime. Národná rada má zmenami v ústave dostať právomoc zrušiť amnestie a milosti prezidenta. Následne by mohla pristúpiť k zrušeniu Mečiarových amnestií. Rozhodnutie parlamentu má potom preskúmať ústavný súd. Keď ho odobrí, bude platné.

BRATISLAVA. Rokovanie o koaličnom návrhu na zrušenie amnestií Vladimíra Mečiara sa posúva o týždeň, na pôde parlamentu sa začne až v utorok 28. marca.

Dohodli sa na tom predstavitelia koalície a opozície na dnešnom poslaneckom grémiu. Opozícia vládnu iniciatívu podporí, má však päť podmienok.

Päť podmienok opozície

Prvou je zábezpeka, že nebude možné brať skutky zavlečenia Michala Kováča ml. do cudziny a vraždu Róberta Remiáša ako premlčané. Druhá podmienka hovorí o spoločnej politickej dohode koalície a opozície na tom, kto bude parlament zastupovať v tejto veci pred ústavným súdom.

Opozícia žiada, aby to bola dôrazná obhajoba zrušenia amnestií a aby zástupca mohol predkladať námietky zaujatosti voči niektorým ústavným sudcom.

Ďalšia podmienka opozície je, aby sa nerušila len milosť exprezidenta Michala Kováča voči jeho synovi, ale voči všetkým, ktorým ju vtedy pre kauzu Technopol udelil. Omilostený bol napr. aj podnikateľ Marián Kočner.

Štvrtou pripomienkou je, aby ústavný súd nezačal o amnestiách konať ex offo, ale až v prípade, ak sa naň obráti 30 poslancov.

Piata pripomienka znie, aby vedľajším účastníkom konania pred ústavným súdom bol prezident aj vláda. Opozícia tvrdí, že zo strany koalície predbežne padlo kladné stanovisko k štyrom pripomienkam, okrem tej, ktorá sa týka milostí v kauze Technopol.

Opozícia však stále trvá na odmietavom postoji ku skrátenému legislatívnemu konaniu. Na takýto proces však koalícii stačia vlastné hlasy. Predstavitelia SaS, OĽaNO-NOVA aj Sme rodina síce tvrdia, že skrátené konanie nepodporia, ale ak im prejde pätica pripomienok, v konečnom dôsledku budú hlasovať kladne.

"Budeme hlasovať len za také znenie, o ktorom budú poslanci presvedčení, že smeruje k skutočnému nie fiktívnemu zrušeniu Mečiarových amnestií," deklaroval Ján Budaj (OĽaNO-NOVA). "Naozaj sa chceme dohodnúť. Ak nám schvália pripomienky, bude zjavné, že to myslia vážne," doplnil líder Sme rodina Boris Kollár.

Mečiarove amnestie na únos sa týkajú aj ďalšej kauzy Lexu

Črtá sa dohoda

Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) poďakoval opozícii aj koalícii za to, že je tu nádej vyriešiť túto historickú traumu. "Vyzerá to tak, že sa nám to podarí," podotkol.

Na margo piatich opozičných pripomienok odkázal, že ich koalícia nezamietla a požiadala o ich písomné predloženie. "Potom vám budem vedieť povedať, čo na nich hovorím konkrétne," avizoval Danko.

To, že koalícia trvá na skrátenom legislatívnom konaní vysvetlil aj tým, že už v súčasnosti sú niektoré premlčacie lehoty od amnestovaných skutkov otázne. "Čas tu hrá veľkú úlohu, je veľa dôvodov na rýchle rokovanie. Bol tu 20 rokov čas na odbornú diskusiu," uzavrel.

"Črtá sa dohoda, procesne sme už dohodnutí. Na budúci týždeň v utorok začneme skrátené konanie a prvé čítanie, vo štvrtok začne ráno rokovanie v druhom a treťom čítaní. To je dohoda s opozíciou. Skrátené legislatívne konanie ostáva. Predpokladám, že kritizovať to budú, ale hlavne, že sme sa dohodli na procese, ako sa dostaneme k zrušeniu amnestií," povedal líder Mosta-Híd Béla Bugár.

Účasť ústavného súdu, ktorý má mať po zrušení amnestií posledné slovo, je podľa Bugára potrebná. "V návrhu Jána Budaja síce nie je Ústavný súd, ale dotyčný, o ktorého ide, by to mohol napadnúť na súde a tam už nie sú žiadne lehoty. Tu v našom prípade je lehota do 60 dní," uviedol.

Bugár je teda z hľadiska cieľa zrušiť amnestie spokojný. "Predpokladám, že k tomu aj dôjde minimálne budúci týždeň," dodal.

Snahu o zrušenie amnestií sme sledovali minúta po minúte:

11:37 Predseda poslaneckého klubu Mosta-Híd Gábor Gál verí, že na aktuálnej schôdzi dôjde k zrušeniu Mečiarových amnestií. Na dnešnej tlačovej konferencii v parlamente pripomenul, že Most-Híd bol vždy za ich zrušenie. V parlamente sú dnes dve riešenia, koaličné a opozičné. Gál verí, že sa nájde dohoda na riešení.

11:31 Dnešná situácia je príklad do budúcna, ako sa vie rozprávať opozícia s koalíciou. Došli sme k dohode počas debaty, v ktorej sa hľadal časový kompromis. Je tu nádej, môžeme spoločenskú traumu prekonať, povedal predseda parlamentu Andrej Danko z SNS.

"Oceňujem, že to vyzerá tak, že to bude schválené. Konštruktívne pripomienky sme nezamietli, musíme počkať na ich písomne znenie. , môžeme spoločenskú traumu prekonať, dodal Danko.

11:01 Päť podmienok opozície, ktoré žiada vyriešiť, kým podporí vládny návrh zrušenia amnestií.

1. zabránenie premlčania spáchaných trestných činov.

2. odborné zastupovanie - zaujatí sudcovia ústavného súdu, neprešli k žiadnym menám.

3. kauza Technopol, nech už sú milosti zrušené všetkým.

4. Opozícia žiada, aby ústavný súd nekonal Ex offo, ale aby dalo 30 poslancov návrh na preskúmanie

5 vedľajší účastník konania by mal byť prezident aj vláda

10:38 Nesúhlasíme so skráteným konaním. Ak našich päť pripomienok prejde, sme pripravení za návrh hlasovať. So štyrmi z nich nie je problém, s jednou áno. A to je, aby sa pri milostiach zrušili všetky milosti, povedal predseda SaS Richard Sulík.

Chceme, aby pred súdom Národnú radu zastupoval právnik, ktorý bude obhajovať zrušenie amnestií. Predložili sme päť zásadných pripomienok, dodal šéf Oľano-Nova Igor Matovič.

10:35 Rokovania o forme stále prebiehajú, dohoda je len kedy o tom začneme rokovať v parlamente, povedal Gábor Gál z Mostu-Híd. Dúfa, že na tejto schôdzi sa zrušiť Mečiarove amnestie podarí.

Chceme sa dohodnúť, ak naše pripomienky akceptujú, tak ich podporíme. Atmosféra dnes bola dobrá a konštruktívna, povedal šéf strany Sme - rodina Boris Kollár.

10:32 Musíme čakať na, nakoľko to koalícia myslí so zrušením amnestií úprimne. Budeme hlasovať len za ich naozaj reálne zrušenie, doplnil Ján Budaj. Obávam sa premlčania niektorých trestných činov. Koalícia priznáva, že je z rôznych strán pod tlakom. My chceme do zmeny dať aj to, že predmetné trestné činy sú neprekonateľné.

10:12 Hlasovanie o zmene ústavy sa presúva o týždeň. Povedal to Béla Bugár po rokovaní poslaneckého grémia. Zostáva skrátené legislatívne konanie, v utorok sa všetko začne, vo štvrtok by malo byt druhé a tretie čítanie. Opozícia nemôže súhlasiť s tým, že sa Ústava mení v skrátenom konaní, hovorí Ján Budaj.

"Vítame zmenu postoja Roberta Fica, ale spôsob nie je najšťastnejší. V tomto spôsobe sú nedostatky. Do druhého čítania dáme pripomienky."

9:44 Prezidentská kancelária práve novinárom oznámila, že Andrej Kiska sa dnes stretne s Oskarom Fegyveresom. Prijatie v Prezidentskom paláci sa uskutoční od 16:00.

9:07 Rokovanie poslaneckého grémia pokračuje. Aktuálne sa v parlamente okrem rokovania za zatvorenými dverami len vysáva koberec po ktorom bude čokoro kráčať predseda parlamentu Andrej Danko s vencami k buste Jozefa Miloslava Hurbana.

8:16 V parlamente sa dnes budú klásť vence k buste Jozefa Miloslava Hurbana, chystá sa audio technika. Poslanci postupne prichádzajú na gremium, ale o možnom výsledku rokovania hovoriť nechcú.

„Môže to trvať desať minút aj hodinu a pol, uvidíme, ako to dopadne, " povedal líder OLANO Igor Matovič. K tomu ako rokovanie dopadne sa nechcel vyjadriť ani šéf SAS Richard Sulík. „Nič zaujímavé vám teraz nepoviem," povedal a odkráčal na poschodie. Spolu s ním šiel aj Ján Budaj z klubu OLANO, ktorý predkladal pôvodný návrh na zrušenie amnestií.

Koalícia s opozíciou zatiaľ dohodu pri amnestiách nenašli (minúta po minúte)

7:13 Od 8.00 v parlamente zasadne poslanecké grémium na ktorom sa poslanci dohodnú ako budú dnes pri snahe o rušenie Mečiarovych amnestií postupovať. Zasadnutie samotného parlamentu na rovnakú témy by malo začať od 13.00.

6:35 Otázku zrušenia Mečiarových amnestií parlamentné strany na poslaneckom grémiu v pondelok neuzavreli. Hovoriť o nej budú aj v utorok ráno (21.3.). O návrhoch umožňujúcich zrušenie amnestií by mal parlament rokovať v úvode začínajúcej schôdze. Na stole sú dve riešenia. Jedno predkladá Ján Budaj a druhé v podobe série ústavných zmien koalícia.

Budaj navrhuje zrušiť amnestie prijatím ústavného zákona. Koaličné riešenie zrušenia amnestií pozostáva z viacerých zmien, ktoré sa majú prijať v zrýchlenom režime. Národná rada SR má zmenami v Ústave SR dostať právomoc zrušiť amnestie a milosti prezidenta SR. Následne by mohla pristúpiť k zrušeniu Mečiarových amnestií. Rozhodnutie parlamentu má potom preskúmať Ústavný súd SR. Keď ho odobrí, bude platné.