Vráťte sa do taxíkov, Uber je podvod, odkazuje Európa

Podcast Dobré ráno o Uberi a zdieľanej ekonomike.

20. dec 2017 o 23:37 Tomáš Prokopčák, Marek Poracký

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/372327704&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=true&show_comments=false&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=false

My sme technologická firma. My sme zdieľaná ekonomika. My sme budúcnosť.

Podobné vety hlásala spoločnosť Uber roky a zdôvodňovala tým, prečo sa môže správať inak ako bežné taxíky. A prečo by sa k nej mali inak správať aj úrady v jednotlivých krajinách.

Súdny dvor Európskej únie však rozhodol, že pre Uber musia platiť rovnaké pravidlá ako pre ostatné taxislužby.

Tomáš Prokopčák sa o Uberi a zdieľanej ekonomike rozpráva s Marekom Porackým.

Krátky prehľad správ

Európska únia to urobila vôbec prvý raz. Proti Poľsku použila článok 7 Lisabonskej zmluvy, čo môže skončíť až sankciami či odobratím hlasovacieho práva. V takom prípade by sa Poľsko prakticky prestalo podieľať na budúcnosti Európy. Dôvodom sú zásahy do súdnictva a kontroverzné zákony ultrakonzervatívnej vládnej strany Právo a spravodlivosť.

Viac o Poľsku a Európskej únii si môžete vypočuť vo včerajšom mimoriadnom vydaní podcastu Dobré ráno.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/372123041&color=4468b4&hide_related=true&show_comments=false

SNS chystá ďalší megatender. Jej nominanti v Železničnej spoločnosti Slovensko chcú kúpiť dvadsaťpäť elektrických vlakov za 160 miliónov eur, ktoré by mal dodať česká Škoda Transportation českého miliardára Petra Kellnera. O zákazku by sa mala podeliť s firmou oligarchu Vladimíra Póora ŽOS Trnava.

Katalánski separatisti to potichu vzdávajú. V dnešných predčasných voľbách by mal región rozhodnúť, či zvíťazia prošpanielske strany alebo strany podporujúce nezávislosť. Prieskumy naznačujú, že zvíťaziť by mohla strana odmietajúca nezávislosť Katalánska. Ak by ich však aj vyhrali hnutia za nezávislosť, už dnes hovoria, že sa musia rozprávať s Madridom.

Život mohol vzniknúť pred štyrmi miliardami rokov. Naznačuje to štúdia v prestížnom vedeckm magazíne PNAS. Znamenalo by to, že žoivot sa na Zemi objavil relatívne krátko po jej vzniku. Dôkazom majú byť fosiílie zo západnej Austrálie, ktoré nesú stopy po prekvapivo vyvinutých mikroorganizmoch.

