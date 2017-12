Tento boj som prehral, priznal Kiska. Za lepšie súdy chce bojovať ďalej

Kiska požaduje, aby sa stanovili jasné a prísne pravidlá na výber ústavných sudcov.

21. dec 2017 o 13:58 TASR

KOŠICE. Otázku voľby troch nových ústavných sudcov z kandidátov, ktorých najprv odmietol, považuje prezident Andrej Kiska po ich vymenovaní za ukončenú.

Zároveň trvá na tom, že na Ústavný súd musia ísť najlepší z najlepších, čo bolo aj jeho snahou.

"Tento politický boj, túto jednu bitku som prehral, ale to neznamená, že zápas za lepšie súdnictvo nepovedieme ďalej, ja budem pokračovať," uviedol Kiska.

Prezident uviedol, že teraz je úloha Národnej rady a vlády, aby splnila svoje programové vyhlásenie, keďže za chvíľu sa budú voliť noví deviati ústavní sudcovia.

"Verím, že do tohto obdobia už budú postavené nové jasné prísne pravidlá na výber ústavných sudcov," povedal pre novinárov v Košiciach, kde absolvoval svoj posledný tohtoročný výjazd do regiónov.

Stretnutie so županom a študentami

V metropole východu sa Kiska stretol s novým predsedom Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislavom Trnkom a navštívil Gymnázium Šrobárova, kde diskutoval so študentmi.

"S novým županom sme diskutovali o víziách župy, o jej problémoch, ako vidí spoluprácu župy a mesta," uviedol prezident.

Na Gymnáziu Šrobárova rozoberal s učiteľmi situáciu v školstve a so študentmi rozprával na rôzne témy. Jednou z otázok bolo, či má Slovensko kvalitné vysoké školy.

"Na Slovensku máme špičkové vysoké školy, máme, žiaľ, aj veľa zlých škôl, ale sú rebríčky a študenti si podľa mňa na ich základe vedia presne vybrať školu. Apeloval som na nich, aby boli pri výbere na seba nároční, aby si nevybrali vysokú školu, na ktorú sa je ľahko dostať, ľahko ju vyštudovať, len potom do praktického života majú veľmi slabý základ a nikto ich nebude chcieť zamestnať," povedal.

Štúdium v zahraničí

Študenti môžu podľa neho, ak to tak cítia, ísť študovať aj do zahraničia, mali by sa však vrátiť, keďže Slovensko sa bez mladých talentovaných ľudí nepohne ďalej.

Ďalšou študentskou otázkou bolo, čo spraviť s korupciou, na čo reagoval, že sa dá skutočne riešiť len vtedy, ak je to postavené ako priorita.

"Treba začať odvrchu, aby si každý jeden politik bol plne vedomý, že s korupciou treba skutočne skončiť a že to nie je len o politických deklaráciách," konštatoval.

Súčasťou programu návštevy prezidenta v Košiciach bola aj prehliadka spoločnosti DB Biotech a návšteva vianočných trhov.