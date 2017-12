Krajčí vytkol vládnej moci ignorovanie opozície, ide o výsmech z ľudí

Poslanec OĽaNO kritizoval spôsob, akým plénum schválilo zrušenie odvodovej odpočítateľnej položky.

21. dec 2017 o 15:16 (aktualizované 21. dec 2017 o 15:33) TASR, SITA

BRATISLAVA. Vládna moc si z opozície robí len štatistov.

Vyhlásil to poslanec Národnej rady SR a tieňový minister zdravotníctva OĽaNO Marek Krajčí v diskusii o zákone o zdravotnej starostlivosti, ktorý prezident SR Andrej Kiska vrátil parlamentu na opätovné prerokovanie.

“ Je to, ako keď vám dajú zmluvu, ktorú máte podpísať. Kto z vás sa uspokojí s tým, že vám strana, ktorá chce, aby ste podpísali, v skratke vysvetlí, o čom je zmluva? „ MAREK KRAJČÍ, OĽANO

Nepozdával sa mu spôsob, akým plénum pretlačilo zrušenie odvodovej odpočítateľnej položky pre zamestnávateľov.

To sa nepáči ani opozícii, ktorá to už kritizovala predtým a kritizuje opäť. Krajčí zdôraznil, že to nie je prvýkrát, čo ministerstvo zdravotníctva presadilo do zákona zásadné zmeny cez poslanecký pozmeňujúci návrh.

Tým obišlo riadny legislatívny proces a neprebehla dlhšia odborná verejná debata. Poslanci o zmenách hovorili iba chvíľu v parlamente.

"Zneužívate inštitút pozmeňujúceho návrhu. Zákony treba prijímať tak, aby sme v čo najväčšej miere umožnili pripomienkovanie verejnosťou," obrátil sa na predstaviteľov vlády Krajčí.

Posmech z ľudí

Postup, ktorý zvolilo ministerstvo, keď ani poslanci nemali dosť času si preštudovať zásadné zmeny z pozmeňováku, prirovnal k podpisovaniu zmluvy.

Prečítajte si tiež: Drucker tvrdí, že zmeny v zdravotníctve vyriešia viacero problémov

"Je to, ako keď vám dajú zmluvu, ktorú máte podpísať. Kto z vás sa uspokojí s tým, že vám strana, ktorá chce, aby ste podpísali, v skratke vysvetlí, o čom je zmluva? My sme v takej situácii pri hlasovaní. Vládna moc z nás takto robí štatistov. Mám pocit, že takýmto spôsobom si z ľudí robíte posmech," doplnil Krajčí.

Krajčí opätovne kritizoval aj zavedenie možnosti doplnkových ordinačných hodín.

Živnosť namiesto trvalého pomeru?

Obsah aj legislatívny proces prijímania zdravotníckych zákonov kritizuje aj strana Sloboda a Solidarita.

"V rámci novely zákona o zdravotnej starostlivosti prijal vládny zlepenec desiatky pozmeňujúcich návrhov. Som si istá, že kolegovia z vládnej koalície dodnes nevedia, kedy sa vlastne hlasovalo o 30-eurovej priamej platbe v doplnkových ordinačných hodinách za prácu ambulantných lekárov. Nevedeli, v ktorom z tých 92 pozmeňovákov sa hlasovalo o nízkej platbe za poistencov štátu. A kde sa hlasovalo o zrušení odpočítateľnej položky, a teda o zásadnom navýšení ceny práce,“ uviedla poslankyňa za SaS a členka zdravotníckeho výboru Jana Cigániková.

"Obávame sa, že zamestnávatelia budú teraz tlačiť svojich zamestnancov do živností, či iných foriem zamestnávania, eventuálne by mohli aj rušiť ich pracovné miesta," povedal.

"Odvodová odpočítateľná položka sa uplatňuje do výšky 570 eur, takže ide skutočne o najmenej zarábajúcich ľudí. Umožňuje zníženie nákladov pri tvorbe takýchto miest a zároveň zvyšuje príjem aj samotnému zamestnancovi. Nejde pritom o málo ľudí – pod hranicou 570 eur je pol milióna pracovných miest, 310-tisíc ľudí zarába minimálnu mzdu alebo ešte menej. Pýtali sme sa my a teraz sa pýta už aj prezident: Ako je možné, že opatrenie s takýmto dopadom prešlo cez parlament bez väčšej diskusie či poriadnych prepočtov?“ dodala.Cigániková.

Zelník o správnom toku peňazí

Šéf parlamentného zdravotníckeho výboru Štefan Zelník z SNS ho upozornil, že prezidentove pripomienky sa netýkajú doplnkových ordinačných hodín.

Prečítajte si tiež: OĽaNO si myslí, že je priskoro na závery o smrti Gauliedera

V súvislosti s odvodovou odpočítateľnou položkou uviedol, že v minulosti, keď ju zavádzali, to bol nesystémový krok.

Zelník je rád, že sa systém odpočítateľnej položky mení. "Je to správne, aby príjmy do zdravotných poisťovní prichádzali tak, ako prichádzať majú," vysvetlil.

Krajčího sa pýta, či je za to, aby sa zvyšovanie miezd robilo na úkor príjmov do zdravotnej poisťovne. Podľa Zelníka to nie je správne. "Ja som za zvyšovanie miezd, ale nemôže to ísť na úkor financovania zdravotníctva," vyhlásil Zelník.

Prezident novelu vetoval

Prezident Kiska nepodpísal novelu zákona o zdravotnej starostlivosti a vrátil ju do parlamentu na opätovné prerokovanie. Za problematické považuje hlava štátu zrušenie odvodovej odpočítateľnej položky zo zdravotného poistenia pre zamestnávateľa cez pozmeňujúci návrh.

Prečítajte si tiež: Tento boj som prehral, priznal Kiska. Za lepšie súdy chce bojovať ďalej

Prijatie takej zásadnej zmeny, ktorej dopad je odhadovaný pre rok 2018 na 102,8 milióna eur, a to prostredníctvom schváleného pozmeňujúceho návrhu výboru, považuje Kiska za neodôvodnené a neprijateľné.

Ak mal výbor národnej rady vôľu prijať legislatívnu zmenu v oblasti odvodov, mal podľa prezidenta z ústavy vyplývajúce právo takúto zmenu iniciovať.

"V takom prípade by zároveň museli návrh sprevádzať doložky a posúdenia jeho vplyvov a podliehal by štandardným pravidlám troch čítaní. Forma pozmeňujúcich návrhov nemá slúžiť na uľahčenie si politickej práce vysvetľovania, presviedčania a získavania podpory pre nepopulárne návrhy. Mala by byť, naopak, nástrojom pre finálnu úpravu a odstránenie chýb, a teda nástrojom na zvyšovanie kvality zákonov," vysvetlil vo svojom odôvodnení prezident.