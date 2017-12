Fico sa s iniciátormi výzvy My sme les odmieta stretnúť

Iniciátori výzvy dostali od premiéra zamietavú odpoveď.

22. dec 2017

BRATISLAVA. Premiér Robert Fico sa nemá záujem stretnúť s ochranármi z iniciatívy za väčšiu ochranu lesov na Slovensku My sme les, ktorú za mesiac podpísalo skoro 64-tisíc ľudí.

Agentúru SITA o tom informoval iniciátor výzvy Erik Baláž.

O diskusiu o problematike akútnej potreby ochrany najvzácnejších lesov požiadali ochranári premiéra začiatkom decembra.

„Zamietavá odpoveď na výzvu na prejednanie Desatoro pre les iniciatívy My sme les, ktorú podporujú desaťtisíce ľudí, známe osobnosti, ale aj minister životného prostredia a splnomocnenec vlády pre menej rozvinuté okresy, hovorí veľa o postoji Roberta Fica k slovenskej prírode a vzácnym lesom. Nečudujme sa, že to dnes v krajine vyzerá tak, ako to vyzerá,“ uviedol Baláž.

Záchrana vzácnych porastov

Vďaka iniciatíve My sme les niektoré štátne úrady začali podľa Baláža konať. „Možno sa tak podarí zachrániť tisícky hektárov vzácnych lesov, v ktorých dodnes prežíva ohrozený tetrov hlucháň,“ konštatoval.

Dodal, že ministerstvo životného prostredia poslalo obvodným úradom už druhé usmernenie, podľa ktorého by mali úrady zastaviť ťažbu dreva v lokalitách výskytu kriticky ohrozeného tetrova hlucháňa.

V Tatranskom národnom parku sa začalo konanie na záchranu najväčšieho komplexu lesov s výskytom hlucháňa. Správa TANAPu spolu s občianskym združením Prales na rokovaní požadovali prísnu ochranu tejto lokality.

"Veríme, že konanie dopadne v prospech ochrany tohto jedinečného územia. Popri Tichej a Kôprovej doline by tak mohlo vzniknúť ďalšie rozsiahle divoké územie v TANAPe. Lokalita sa nachádza medzi Osobitou a Juráňovou dolinou,“ uviedol Baláž.

Okrem toho, minister životného prostredia László Sólymos prisľúbil iniciátorom skoré schválenie Programu záchrany tetrova hlucháňa. Program by mal byť schválený v januári 2018.

"Tento dôležitý dokument by mal pomôcť ochrániť aj ďalšie lokality. Tetrov hlucháň je symbolom vzácnych lesov,“ uzavrel Baláž.

Vážna situácia v lesoch

V požiadavkách formulovaných v takzvanom Desatore pre les chceli ochranári vládu a premiéra Roberta Fica upozorniť, že situácia v slovenských lesoch je ozaj vážna.

"Na Slovensku rýchlym tempom miznú posledné zvyšky najcennejších pralesov, ako aj lokality vzácneho a ohrozeného hlucháňa hôrneho,“ napísali vo výzve predsedovi vlády.

Ochranári upozorňujú, že vzniknutú situáciu už nemôže riešiť iba samotné ministerstvo životného prostredia, pretože ide o komplexnú problematiku zasahujúcu nielen ochranu prírody, ale aj lesné hospodárstvo a regionálny rozvoj. Sú preto presvedčení, že riešenie je v kompetencii vlády.



