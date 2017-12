Mladí Česi nám nerozumejú? Sme stále ich bratia?

Top desať správ na najväčšom spravodajskom webe o Slovensku v angličtine.

22. dec 2017 o 14:27 SME.sk

1. Zvládli naši západní susedia situáciu po rozpade Československa lepšie? Aj to sa dozviete v rozhovore s Ivetou Radičovou: Positive attitude about Slovakia did not exist in the early years.

2. Jadrová energia má stále významné miesto v slovenskej energetike. Ako to vyzerá s novou jadrovou elektrárňou? No new nuclear power plant planned

3. Bývalý vojenský pilot si otvoril pekáreň bratislavských rožkov. Poradí vám aj recept: The art of baking Bratislava rolls

4. Porsche Cayenne je už vyrábané exkluzívne iba v Bratislave: Volkswagen officially opens its new Porsche segment

5. Slováci nechcú za susedov Rómov, Moslimov, ale ani homosexuálov: Still more Slovaks do not want Muslims or foreign workers as neighbours

6. Videli ste ľadový dóm na Hrebienku, ktorý sa stal už neoddeliteľnou súčasťou zimnej sezóny? Fifth ice cathedral open to visitors

7. Pochod čertov sa v Piešťanoch konal po prvý raz. Pozrite sa ako vyzeral: Devils marched in Piešťany, Krampus tradition hundreds of years old

8. Kedysi sme si nevedeli predstaviť, že by mohol mať niekto z cudziny záujem pracovať u nás. Situácia sa však mení: You are racists but pay well

9. V prestížnom francúzskom múzeu vín nájdete už aj tie so slovenskou etiketou: Slovak wines in museum of world wines

10. Mladí Česi nám nerozumejú? Sme stále ich bratia? 25 years on, most Czechs and Slovaks still oppose their breakup

Až 60 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka. Len 22,5 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu. Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.