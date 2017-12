Zátarasy na trhoch sú podľa Kollára výsledkom zvrátenej politiky Bruselu

Boris Kollár kritizoval Úniu za jej zahraničnú politiku.

25. dec 2017 o 8:58 TASR

BRATISLAVA. Betónové zátarasy, ktoré sa objavili v okolí vianočných trhov niektorých slovenských miest, sú smutným obrazom, ale vieme, prečo tam sú.

V rozhovore pre TASR to uviedol predseda Národnej rady a líder SNS Andrej Danko.

"Sú tam na základe tragickej udalosti v Nemecku. Má to aj polarizačný efekt. Na jednej strane cítite atmosféru vianočných trhov a zároveň studený betón. Aspoň sa všetci zamyslíme, že nesmieme dopustiť, aby sa u nás také veci diali," povedal Danko.

On sám je presvedčený, že tento kontrast je pre ľudí poučný. "Verím však, že to do budúcna zmizne," dodal.

Musíme sa brániť

Líder opozičnej SaS a europoslanec Richard Sulík pripustil, že ministerstvo vnútra či tajná služba možno vidia nejaké riziká, a preto sa niektoré mestá rozhodli konať.

"Potom nám neostáva nič iné, len sa takto brániť. Ale ak tie riziká nie sú, považujem to za zbytočné divadlo," odkázal.

Sulík tvrdí, že na slovenské vianočné trhy by sa nebál zobrať svoju rodinu. "Na Slovensku nie. A to je výsledok aj toho, že všetky relevantné politické strany dôsledne odmietajú prijímať migrantov," myslí si.

Zvrátená zahraničná politika

Šéf Sme rodina Boris Kollár považuje betónové zátarasy, ktoré sa objavili v Bratislave, Banskej Bystrici či Poprade, za dôsledok zvrátenej zahraničnej politiky EÚ.

Prečítajte si tiež: Bratislava bude centrum mesta chrániť pred útokmi betónovými blokmi

"Najprv otvoríme ruky, povieme 'vitajte imigranti', a keď prídu, potom sa pred nimi chránime betónom. Má to zmysel? Napúšťame si ich tu, a potom sme vystavení teroristickým útokom," povedal pre TASR.

Podľa jeho slov "títo ľudia utekajú z moslimských krajín". "A to, pred čím utekajú, si donesú sem a od nás chcú, aby sme sa prispôsobili. My tu stojíme na kresťansko-židovských tradíciách a ja by som bol rád, keby to tak aj ostalo," konštatoval.

Ani Kollár by sa však nebál vziať na slovenské trhy svoju rodinu. "Ale hocikde v západnej Európe áno. Slovensko patrí k jednej z najbezpečnejších krajín. Rastie nám aj cestovný ruch, keďže ľudia sa boja cestovať do mnohých destinácií. A možno aj vďaka tomu, že moslimská komunita je tu malá a nie je tu žiadna mešita," uzavrel.