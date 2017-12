Vodiči by mali byť opatrní, najmä na východe sa tvorí hmla

Cesty sú zjazdné, zväčša však vlhké alebo pokryté vrstvou kašovitého snehu.

25. dec 2017 o 13:11 TASR

BRATISLAVA. Vodiči by mali byť o čosi opatrnejší, a to najmä na cestách na východnom Slovensku. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest.

Podľa webového portálu zjazdnost.sk sa na cestách v okolí Levoče tvorí poľadovica. Okrem toho treba na niektorých úsekoch počítať aj s hmlou.

Hmla s dohľadnosťou do 50 m sa vyskytuje v okolí Turne nad Bodvou (okres Košice-okolie) a Lipian (okres Sabinov), do 100 m v lokalitách Stropkov, Moldava nad Bodvou (okres Košice-okolie), Čaňa (okres Košice-okolie), Sobrance a Bertotovce (okres Prešov).

V súčasnosti by mali byť všetky diaľničné úseky, rýchlostné cesty ako aj cesty I., II. a III. triedy zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, v hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska je pokrytý vrstvou kašovitého až utlačeného snehu do 3 cm.

Zjazdné sú tiež horské priechody. Povrch vozovky je prevažne vlhký až mokrý. Výnimkou je horský priechod Huty s vrstvou utlačeného snehu do 2 cm a horský priechod Herlianske Sedlo s kašovitým snehom do 5 cm.