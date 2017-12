V strede týždňa bude fúkať silný vietor, tvoriť sa môže aj poľadovica

Pozor by si mali dávať najmä vodiči na cestách.

25. dec 2017 o 15:27 TASR

BRATISLAVA. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje v týchto dňoch pred poľadovicou. Vydal preto výstrahu prvého stupňa.

Poľadovica sa môže v pondelok tvoriť na cestách v niektorých okresoch Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja.

Výstraha predbežne platí od 20.00 h do utorka (26.12.) do 11.00 h. S tvorbou poľadovice po mrholení však treba podľa meteorológov počítať aj v noci z utorka (26.12.) do stredy (27.12.).

Pozor by si mali dávať vtedy vodiči najmä na cestách v Trenčianskom, Žilinskom a Banskobystrickom kraji, ale aj v niektorých západnejších okresoch Prešovského a Košického kraja.

V stredu (27.12.) predpokladajú meteorológovia taktiež silnejší vietor na horách. Výstraha druhého stupňa bola vydaná predbežne pre okresy Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Brezno.

Vietor by tu cez deň a v noci mohol v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 135-160 kilometrov za hodinu.

"Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," uvádza SHMÚ.

Výstraha prvého stupňa platí predbežne pre Trenčiansky kraj. Rýchlosť vetra v nárazoch sa očakáva od 110 do 135 kilometrov za hodinu.