Ministerstvo nakupuje náboje za viac ako šesť miliónov eur

Ministerstvo chce nakúpiť napríklad 40 miliónov nábojov do krátkych strelných zbraní.

26. dec 2017 o 16:30 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo vnútra (MV) SR nakupuje desiatky miliónov nábojov do viacerých typov zbraní za sumu 6.120.100 eur bez DPH.

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania zverejnil rezort vnútra na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Podľa oznámenia chce MV SR nakúpiť napríklad 40 miliónov nábojov do krátkych strelných zbraní kalibru 9x19 mm Luger 7,5 g, ale aj náboje do brokových zbraní či do ostreľovacích pušiek.

Náboje rezortu vnútra dodajú spoločnosti ERIK JV, s.r.o., W.A.R. Defender, s.r.o., a PYRA, spol. s r.o.