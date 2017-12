Chrenek: O desať rokov vidím Európsku úniu silnejšiu, ale nie ako federáciu

Verí, že o desať rokov už budú v Únii aj krajiny západného Balkánu.

26. dec 2017 o 16:57 SITA

BRATISLAVA. Európska únia bude o desať rokov silnejšia, vnútorne aj celosvetovo. Nebude však fungovať ako federácia.

Myslí si to vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek, ktorý na tomto poste pôsobil šesť rokov.

Ako v rozhovore pre agentúru SITA dodal, verí, že o desať rokov nebude Úniu tvoriť 27 štátov, ale viac, keďže v nej budú už plne integrované západobalkánske krajiny.

Je sa v čom zlepšovať

Na to, aby bola EÚ silnejšia, potrebuje zlepšiť fungovanie v oblasti bezpečnosti, obrany a zahraničnej politiky.

„Už teraz je Európska únia silná, v mnohých oblastiach je dokonca celosvetovým lídrom, ako napríklad v rozvojovej pomoci či boji proti klimatickým zmenám. Možno si niekedy sami uberáme na dôležitosti, ale pravda je, že môžeme byť ešte silnejší,“ povedal Chrenek.

Silnejšiu integráciu pritom vidí tiež v eurozóne, odstraňovaní sociálnych a regionálnych rozdielov či v boji proti daňovým únikom.

„Je veľa oblastí, kde sa Únia môže a bude zlepšovať, o desať rokov ju však nevidím ako federáciu. Myslím, že na to nie je atmosféra ani medzi členskými krajinami, ani medzi ľuďmi,“ uviedol Chrenek, ktorý sa vracia do Bruselu na Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Je presvedčený, že Únia aj naďalej bude prinášať mier, prosperitu, garanciu práv a lepšie podmienky pre rozvoj. Zároveň verí, že Únia bude mať o desať rokov viac členov ako po odchode Veľkej Británie.

„Myslím, že o desať rokov budeme mať okolo 30 členov. Verím, že krajiny západného Balkánu budú o desať rokov v Únii,“ dodal.

Rovnaké práva a príležitosti

Na otázku, či ešte existuje deliaca čiara medzi novými a starými členskými krajinami, Chrenek odpovedal, že ak, tak umelá.

„Sú určité stereotypy, a to na oboch stranách. My niekedy možno negatívne vnímame ľudí z južnej Európy. Dôležité je, že máme rovnaké práva a príležitosti,“ povedal Chrenek. Dokazuje to napríklad podľa neho debata o dvojakej kvalite potravín. Nie je to dôležitá otázka pre všetky krajiny, ale predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker pochopil, že je to pre náš región dôležitá otázka a venoval sa jej aj vo svojom prejave o stave Únie.

Európska komisia pripravila odporúčania, dala peniaze na testovanie potravín. Na druhej strane Francúzsko zase citlivo vnímalo problematiku vyslaných pracovníkov. To je tiež jedna z tém, kde sa Únii podarilo dosiahnuť kompromis, dodal.

Dušan Chrenek bol vedúcim Zastúpenia Európskej komisie od roku 2012. Predtým pôsobil na Generálnom riaditeľstve pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. V minulosti pôsobil aj na ministerstve zahraničných vecí, okrem iného bol riaditeľ kancelárie hlavného vyjednávača s EÚ Jána Figeľa. Od januára 2018 ho nahradí bývalý minister životného prostredia v českej vláde Ladislav Miko.