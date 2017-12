Galko vyzval Kisku, aby čo najskôr opätovne kandidoval na prezidenta

Podpredseda SaS: Je veľmi žiaduce, aby s týmto zásadným politickým i osobným rozhodnutím neotáľal.

27. dec 2017 o 12:24 TASR

BRATISLAVA. Podpredseda opozičnej SaS Ľubomír Galko tlačí na prezidenta Andreja Kisku, aby sa čo najskôr vyjadril, či bude opätovne kandidovať do najvyššej ústavnej funkcie.

Uviedol to v otvorenom liste, ktorý SaS zverejnila na sociálnej sieti a publikoval ho portál Europskenoviny.sk.

Doba si Kisku vyžaduje

"Vážený pán prezident Kiska, veľmi by nás, vašich voličov, potešilo, keby ste podobne ako minulý rok, keď ste upokojili verejnosť vyhlásením, že chýry o vašom vstupe do straníckej politiky sú len fámou, sa teraz jasne vyjadrili, či budete znovu kandidovať za prezidenta," uviedol Galko.

“ Ak by to bolo rozhodnutie, že kandidovať už nebudete, čo si neželám, o to skôr potrebujeme Vaše stanovisko vedieť čo najskôr. „ ĽUBOMÍR GALKO

"Vzhľadom na turbulentnú dobu je veľmi žiaduce, aby ste s týmto zásadným politickým i osobným rozhodnutím neotáľali. Samozrejme, so všetkým rešpektom a úctou apelujem na Vás a dovolím si povedať aj spolu s tisíckami našich občanov, aby ste kandidovali opätovne," odkázal Galko.

Opozičný poslanec vysvetľuje, že na Kisku tlačí v mene obrovskej zodpovednosti za štát a jeho mravný étos, ktorý už teraz má.

"V mene slušných ľudí, ktorí chcú, aby naša vlasť mala v čele slušného a čestného človeka. V mene nás, ktorí vám nielenže dali v minulosti dôveru, ale ktorí túto dôveru naďalej voči vašej osobe udržiavajú," uviedol.

Opozícia chce vedieť, či treba hľadať náhradu

Galko však priznáva, že aj opozičným politikom pomôže, ak sa Kiska vyjadrí čo najskôr.

"A ak by to bolo rozhodnutie, že kandidovať už nebudete, čo si neželám, o to skôr potrebujeme Vaše stanovisko vedieť čo najskôr. Zabezpečiť dôstojnú náhradu za Vás by totiž bola naozaj veľká fuška. Pevne však verím, že touto úlohou v opozícii nebudeme konfrontovaní a budeme sa môcť naďalej koncentrovať na úlohy, ktoré nás čakajú," napísal podpredseda SaS.

Galko v liste dodal, že Kisku pokladá za najlepšieho prezidenta v histórii samostatnej Slovenskej republiky a náhradu za neho nevidí.

Na druhej strane si myslí, že prezident mohol otvorenejšie komunikovať problémy s daňovou správou, ktoré mal podnikateľský subjekt KTAG pri manažovaní jeho kampane a ktorý v minulosti spoluvlastnil.

Prezident Kiska už viackrát povedal, že sa k tomu, či bude opäť kandidovať, alebo nie, vyjadrí najneskôr do septembra 2018. Prezidentské voľby budú na jar v roku 2019.