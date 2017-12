Smer prežil zlý rok, podľa Kollára je už za zenitom

Sme rodina sa rozrastá, okresné organizácie má hnutie vybudované na 90 percent.

27. dec 2017 o 12:47 SITA

BRATISLAVA. V roku 2017 podľa predsedu hnutia Sme rodina Borisa Kollára najviac zarezonovalo, keď sa Smer zobudil pre nich do škaredého rána a zistil, že sa začína posledná fáza strany.

Smer už dosiahol svoj vrchol. „Je úžasné, čo sa im podarilo, že vládli samostatne. To sa podarí v európskom priestore málokedy. Prišlo však poznanie, že to padá,“ konštatoval Kollár s tým, že pád Smeru nastal už v roku 2016, ale po tohtoročných regionálnych voľbách to ešte viac akcelerovalo.

„Smer svoj pád zle vyhodnotil, nevhodne komunikoval, čím to chcel zvrátiť, ale akoby prilieval olej do ohňa. Následne prišla hysterická reakcia Roberta Fica na celú opozíciu, akoby to všetkým v opozícii dával za vinu. Stačilo sa pri tom pozrieť do vlastného taniera,“ uviedol Boris Kollár.

Hnutie Sme rodina v regionálnych voľbách postavila len niekoľko kandidátov.

„OĽaNO prvé regionálne voľby vypustilo úplne. SaS bola dva roky v parlamente. Richard Sulík bol predsedom parlamentu, boli v koalícii, ale v roku 2013 mali len jedného župného poslanca. Tieto voľby sú inak postavené, ako parlamentné. Ja som s regionálnymi voľbami spokojný,“ povedal Kollár.

Podľa Kollára Sme rodina postavila 80 kandidátov, čím ukázali, že nie sú stranou troch ľudí.

„Naši kandidáti dosiahli veľmi pekné čísla. My sme potrebovali ukázať, že nie sme štyria, že máme okresné štruktúry, že máme 1 000 členov. Kandidáti síce nevyhrali, neporazili primátorov vo svojich okrskoch, ale o štyri roky bude úplne iná situácia,“ myslí si Kollár.

V roku 2018 budú na Slovensku komunálne voľby. Kollár verí, že jeho hnutie v nich uspeje a získa kreslá primátorov a starostov. Okresné organizácie má totiž hnutie vybudované na 90 percent.

„Stále sa nám hlásia noví členovia. Rátam, že do budúcich parlamentných volieb budeme mať štruktúry v každom okrese,“ dodal.