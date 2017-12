Danko: Naučil som sa, že politiku nemám brať osobne

Šéf SNS tvrdí, že mnoho vecí tento rok pochopil.

28. dec 2017 o 11:45 SITA

BRATISLAVA. Pre predsedu parlamentu a predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) Andreja Danka bol rok 2017 rokom veľkých politických skúseností.

„Ako predseda parlamentu som sa naučil, že politiku nemám brať osobne. Naučil som sa, že sa nemám viazať na ľudí ani na veci. Naučil som sa, že mám všetko, teda akúkoľvek skúsenosť, nástrahy či úspech vnímať ako to, čo ma má posilniť. Vnútorne som mnoho vecí pochopil, ktoré som pred vstupom do riadenia štátu nevnímal,“ povedal Danko v rozhovore pre agentúru SITA.



Danko pripomenul, že až do parlamentných volieb v roku 2016 pôsobil ako advokát.

„Politiku som vnímal ako možnosť. Nemôžem meniť veci v spoločnosti, ak sa nedostanem k riadeniu štátu. Najskôr som mal stranícke funkcie. Stal som sa predsedom SNS. Nikto ma vtedy nepoznal, strana bola určená na odpis,“ povedal.

Danko si za podpredsedov vybral ľudí, ktorí v SNS pôsobili aj za Jána Slotu.

„Musel som vtedy staviť na ľudí, ktorí odišli z SNS v 90-tych rokoch na protest proti Jánovi Slotovi, ako napríklad Anton Hrnko. Pochopil som, že v strane musím odstaviť negatívne emócie. Snažil som sa vyberať ľudí, ktorí pozitívne myslia, ako napríklad Štefan Zelník alebo Jaroslav Paška. Medzi 7 500 členmi sú aj mladí, táto nová generácia časom nahradí aj mňa. Staviame na jednotnom poslaneckom klube,“ dodal Danko.