Kauzy SME 2017: Exministra Ruska polícia obvinila z objednávky vraždy

Ruska v októbri obvinili z objednávky vraždy bývalej spoločníčky Sylvie Volzovej. SME o kauze prinieslo ako prvé exkluzívne informácie.

29. dec 2017 o 20:33 Matúš Burčík

BRATISLAVA. Bol pondelok 23. októbra, dvanásť minút pred pätnástou hodinou. V bratislavskom nákupnom centre Eurovea policajti pristúpili k bývalému šéfovi televízie Markíza Pavlovi Ruskovi. Oznámili mu, že ho zatýkajú na základe obvinenia z prípravy vraždy bývalej spoločníčky v Markíze Sylvie Volzovej.

Bezprostrednú reakciu Ruska, ktorá je zaznamenaná v policajnej zápisnici, nemožno v novinách citovať. Zápisnica ešte uvádza, že proti Ruskovi pri zatýkaní nebolo použité fyzické násilie.

Prvá správa o zatknutí Ruska vyšla na serveri sme.sk o päť minút. Nebola to náhoda. Materiály o prípade zhromažďovala redakcia už niekoľko dní predtým.

S výnimkou Ivana Lexu ide na Slovensku o prvého politika obvineného z najzávažnejšieho zločinu.

Kauzou sa SME začalo zaoberať, keď dostalo informáciu, že 10. októbra má na polícii vypovedať Volzová. V roku 1996 s Ruskom zakladala televíziu Markíza. Hneď od začiatku však mali medzi sebou spory týkajúce sa riadenia televízie. Vyvrcholili v lete 1998, keď sa Volzová pridala na stranu podnikateľa Mariána Kočnera, ktorý sa proti Ruskovi postavil v kauze Gamatex. Následne sa Volzová, ktorá žije v Nemecku, stiahla.

Začiatok kauzy

Rusko podľa obvinenia na jeseň 1997 objednal likvidáciu Volzovej u mafiánskeho bossa Mikuláša Černáka. V lete tohto roka o tom na polícii vypovedal samotný Černák. "Rusko povedal, že to bude dobre zaplatené a že jemu tam ide o veľa. Hlavne, že to musí byť urobené čisto,“ uviedol Černák v trestnom oznámení.

Jeho verziu následne potvrdil bývalý komplic Miloš Kaštan, ktorý vypovedal, že od Ruska prevzal aj zálohu vo výške 500-tisíc korún. Dokončenie akcie vraj zmarilo zatknutie Černáka v decembri 1997.

Policajti od leta zháňali ďalšie dôkazy.

Volzová po októbrovej výpovedi poskytla redakcii exkluzívny rozhovor. Chcela tým zabezpečiť, aby na polícii prípad nezamietli pod koberec.

Bolo to jedenásť dní pred zatknutím Ruska. SME následne začalo o prípade zisťovať ďalšie informácie. Nasledujúcim krokom bolo oslovenie policajného prezídia, aby k prípadu poskytlo stanovisko. Oslovenie samotného Ruska malo prísť až úplne nakoniec.

Dohoda s políciou

Keď šéf vyšetrovacieho týmu Lukáš Kyselica dostal do rúk žiadosť o vyjadrenie, kontaktoval redakciu s prosbou, aby s vydaním textu pár dní počkala. Argumentoval tým, že zverejnenie kauzy by mohlo ohroziť celé vyšetrovanie. Polícia potrebovala ešte dotiahnuť niektoré úkony, aby mohla pristúpiť k vzneseniu obvinenia.

Na dohodu SME pristúpilo pod podmienkou, že informáciu o Ruskovom zatknutí dostane exkluzívne ako prvé. Vo vyšetrovacom spise je o tom aj úradný záznam. Dohodu polícia dodržala. Žiadne ďalšie podmienky stanovené neboli.

Rusko obvinenie od začiatku odmietal. Nepoprel, že sa s Černákom stretol. Tvrdí však, že u neho len overoval informácie o tom, že Volzová chcela dať údajne naopak zlikvidovať jeho.

Súd Ruska po obvinení vzal do vyšetrovacej väzby. Polícia zatiaľ vypočúvala dôležitých svedkov. Z väzby ho prepustili 21. novembra. Odvtedy je vyšetrovaný na slobode.

Z obavy, aby Rusko neušiel, mu súd prikázal nosiť elektronický náramok na monitorovanie pohybu. Nariadil mu odovzdať cestovný pas a pravidelne navštevovať probačného úradníka, ktorý na Ruska dohliada.

Prepustenie z väzby

Po prepustení z väzby mohol Rusko o kauze prvý raz prehovoriť verejne. Černákove tvrdenia označil za klamstvá a výmysly.

"Nič také som neurobil, nič také sa nestalo. Verím, že toto vyšetrovanie prinesie nielen odpoveď na otázku, že s tým nemám nič spoločné, čo je, myslím, čím ďalej tým viac jasné, ale najmä, kto si celú kauzu vymyslel," povedal Rusko. Viac sa vyjadrovať nechcel.

Vyšetrovanie prípadu pokračuje. Rusko je naďalej v pozícii obvineného. O jeho vine či nevine môže s konečnou platnosťou rozhodnúť až súd. Objasňovanie udalostí z roku 1997 sťažuje veľký časový odstup. Kauzu sprevádzajú aj viaceré nejasnosti.

Černákov advokát František Polák tvrdí, že o prípade jeho klient políciu informoval už dávnejšie. Odmietla sa tým však zaoberať. Ak by nezačala konať teraz, bol by už prípad premlčaný a Ruska by obviniť nemohli.

Objavili sa tiež pochybnosti, či možno veriť Černákovi, ktorý je za mafiánske vraždy právoplatne odsúdený na doživotie. Černák však dávnejšie oznámil, že chce s políciou spolupracovať na odhaľovaní ďalšej trestnej činnosti, na ktorej sa podieľal. Môže tým dosiahnuť podmienečné prepustenie na slobodu. Nejasné je aj to, prečo prípad rieši špeciálny tím zriadený na vyšetrovanie kauzy Gorila.

Spolu s Ruskom sú v prípade Volzovej obvinení aj Černák, Kaštan a bývalý šéf gangu sýkorovcov Róbert Lališ, ktorý údajne s prípravou vraždy pomáhal. Lališ to popiera.