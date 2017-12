Rok 2017 patril Dankovi. Zapísal sa ako kapitán aj nevyspytateľný politik

Hlavnou postavou, ktorá hýbala politikou, bol tento rok šéf SNS. Bilancovanie roka Andreja Danka však podľa politológa nie je pozitívne.

29. dec 2017 o 20:16 Peter Kováč

BRATISLAVA. Do končiaceho sa roka vstupovala SNS a jej predseda Andrej Danko s víziou, že by mohla vážne ohroziť dlhodobo najsilnejšieho politika Roberta Fica a jeho Smer. Nestalo sa. Pozícia nacionalistov sa oslabila.

Ďalšie stagnovanie SNS čaká politológ Grigorij Mesežnikov z IVO aj v ďalších mesiacoch.

Rok 2017 síce patril Dankovi, no najmä pre rôzne kauzy či problémy, ktoré robil v koalícii – najmä sebe.

„Vnímanie strany ako úplne novej SNS sa nepotvrdilo. Ukázalo sa, že je to tá istá SNS ako v minulosti, no so zjemnenou rétorikou. Genetická výbava však zostala,“ zhodnotil Mesežnikov.

Danko ako neskúsený politik i málo zdatný rétor sa podľa neho síce nedopustil excesov ako bývalý šéf SNS Ján Slota, no ukázal sa ako málo spoľahlivý a ťažko predvídateľný.

Strana navyše opäť ukázala, že ju láka vidina materiálneho zisku. „Dokázali to kauzy s euforondmi na ministerstve školstva či nákupy na ministerstve obrany,“ hovorí Mesežnikov.

Danko v rozhovore pre agentúru Sita označil rok 2017 za rok veľkých politických skúseností.

„Ako predseda parlamentu som sa naučil, že politiku nemám brať osobne. Naučil som sa, že sa nemám viazať na ľudí ani na veci,“ povedal.

SME prináša prehľad zlomových udalostí roka Andreja Danka.

Dostal hodnosť a s ňou aj prezývku