Top desať správ v roku 2017 na najväčšom spravodajskom webe o Slovensku v angličtine.

29. dec 2017 o 12:40

1. Pozrite sa s nami, ako to vyzerá na stretnutí Svedkov Jehovových: We visited Jehovah's Witnesses to talk

2. Fenomén historickej Bratislavy: How we spoke in Bratislava

3. Reklama, akú Slovensko dávno nemalo. Video, ktoré obletelo svet: Czech cyclists and a bear promote Slovakia abroad

4. Brit sa rozhodol odísť zo Slovenska. Úrady mu to ani trochu neuľahčili: Are you a foreigner about to leave Slovakia? Prepare for never-ending bureaucracy

5. Takto vyzerajú najlepšie slovenské reprezentantky vo fitness, ktoré očarili Európu: Slovak fitness successful across most categories

6. Slovensko je rajom pre turistov. Kde nájdete tie najlepšie trasy? Best hiking trails in Slovakia

7. Pili ste už priehľadnú kávu? Vymyslel ju Slovák a žne úspechy po celom svete: Transparent coffee from Košice draws attention beyond Slovak borders

8. Aký poklad odkryli archeológovia pri vykopávkach v Bojnej pri Topoľčanoch? Archaeologists discover iron treasure hidden in oven

9. Omyl slovenských extrémistov pobavil internet. Pomýlili si Kriváň: Far-right extremists climbed the wrong hill

10. Kde našiel Američan najkrajšie miesto na Slovensku? How I became a guesthouse hotelier

Až 60 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 22,5 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu. Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.