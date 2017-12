Dekriminalizácia drog by spôsobila nárast ich užívania, varuje Okruhlica

Uvoľnenie legislatívy by zaťažilo zdravotný systém, ale pomohlo justícii.

29. dec 2017 o 12:40 TASR

BRATISLAVA. Legislatívny návrh na dekriminalizáciu drog na Slovensku by mal prejsť širokou celospoločenskou diskusiou.

Tvrdí to Ľubomír Okruhlica, šéf bratislavského Centra pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ).

Nevie povedať, či je na tento krok vhodná doba. "O tom rozhodnú poslanci v parlamente," zdôraznil.

“ Za posledné štyri roky u nás výrazne klesol počet odsúdených za drogové trestné činy „ ĽUBOMÍR OKRUHLICA

Okruhlica sa ale k dekriminalizácii drog nestavia negatívne, tvrdí však, že nie je ani vyslovene za ňu.

Ide podľa neho o európsky trend a vníma ho skôr ako humanistický počin. Upozorňuje však, že "model musí byť dobre koncipovaný, aby nedošlo k zvýšenému počtu rekreačných užívateľov drog".

"A na to treba prijať účinné kompenzačné opatrenia," zdôraznil Okruhlica s tým, že má na mysli intenzívne vyhľadávanie a registráciu užívateľov, dôkladné vyšetrenie ich stavu či systémovú podporu ich abstinencie.

Justícia ušetrí, zdravotníctvu narastú náklady

Podľa Okruhlicu je potrebné pripraviť sa na možnosť nárastu užívania najmä marihuany medzi adolescentmi, ako sa to po dekriminalizácii drog stalo v Česku. Tiež treba počítať so zvýšeným dopytom po liečbe pre závislosť od drog.

"Programovo teda treba vyčleniť nemálo financií na rozšírenie počtu nízkoprahových programov, špecializovaných liečebných inštitúcií a na resocializáciu," zdôraznil Okruhlica.

Klesla závislosť od heroínu

Súhlasí, že dekriminalizácia môže znamenať úsporu pre justíciu, pretože sa počíta s menším počtom odsúdených za drogy. Na druhej strane však treba počítať so zvýšenými nákladmi pre zdravotníctvo práve z dôvodu investícií do liečebných inštitúcií. Štát by mal na to podľa neho myslieť.

Na Slovensku narástol za posledné dve desaťročia počet liečených užívateľov drog o viac ako 50 percent, upozornil Okruhlica.

Klesol počet liečených pre závislosť od heroínu, no stúpol počet liečených pre problémy s pervitínom a marihuanou. "Za posledné štyri roky u nás výrazne klesol počet odsúdených za drogové trestné činy," dodal šéf bratislavského CPLDZ.

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská začala verejne hovoriť o dekriminalizácii drog v polovici tohto októbra. Súčasná drogová legislatíva a vysoké tresty podľa nej totiž neplnia preventívny ani odstrašujúci účinok.

Podľa návrhu by mali byť v budúcnosti udeľované za držbu rovnakého množstva drogy rovnaké tresty. Nový zákon preto prináša presne stanovené množstvá drog, od ktorých sa bude odvíjať trestnosť skutku.

Žitňanská zároveň navrhuje, aby bola držba nepodstatného množstva drogy trestaná po prvý raz ako priestupok, a to pokutou do výšky 165 eur. Až v prípade opakovaného porušenia zákona v priebehu 12 mesiacov, by bola posudzovaná ako trestný čin.

Mladším ako 18 rokov má byť okrem pokuty v prípade držby nepatrného množstva drogy automaticky nariadená aj lekárska diagnostika a prípadne i liečba drogovej závislosti.