Bugár nebude útočiť na koaličných partnerov, len brániť svojich ľudí

Predseda Mosta-Híd reagoval na nezhody v roku 2017, najmä na SNS.

29. dec 2017 o 14:06 TASR

BRATISLAVA. Predseda Mosta-Híd Béla Bugár nemieni útočiť na svojich koaličných partnerov, ale nenechá ich atakovať jeho vlastných ľudí.

Vyhlasuje, že si ich bude chrániť. Partnerom, najmä niektorým predstaviteľom SNS, ktorí už na nominantov Mosta-Híd útočili, Bugár odporúča, aby viac premýšľali nad tým, čo ich vyjadrenia vyvolajú u koaličného partnera.

“ Jja, ktorý už som v štvrtej vládnej koalícii, môžem povedať, že nestabilná vláda vyzerá inak ako tá naša. „ BÉLA BUGÁR

"Ja nebudem útočiť na partnerov, ale budem si svojich ľudí chrániť," povedal Bugár v reakcii na útoky poslancov SNS voči predstaviteľom Mosta-Híd.

Hrnko má asi tvrdšiu hlavu

Anton Hrnko napríklad kritizoval štátneho tajomníka na ministerstve školstva Petra Krajňáka, Jaroslav Paška ombudsmanku Máriu Patakovú, ktorú nominoval Most-Híd, šéf SNS Andrej Danko ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú.

"Musia sa naučiť, ako sa dá robiť v koalícii. A práve zo strany SNS to ešte nevnímajú. Ako keby títo ľudia boli prvýkrát v koalícii. Pán Hrnko už bol x-krát poslancom, ale asi má tvrdšiu hlavu ako celoslovenský priemer. Ale mal by ju používať na rozmýšľanie, čo jeho vyjadrenia vyvolajú u koaličného partnera. A to platí aj pri pánovi Paškovi," uviedol Bugár.

Nestabilná koalícia vyzerá inak

Naďalej je však presvedčený, že súčasná vládna koalícia je stabilná.

"Vždy budú problémy, ktoré budeme musieť riešiť. Áno, v auguste bol dlhší spor (vypovedania koaličnej zmluvy Andrejom Dankom) a potom platy, čo bol veľmi krátky spor. Ale ja, ktorý už som v štvrtej vládnej koalícii, môžem povedať, že nestabilná vláda vyzerá inak ako tá naša," poznamenal.

Za nestabilnú vládu považuje takú, kde partneri niekoľko hodín rokujú a na druhý deň dohoda už neplatí.

"Poslanci nedodržiavajú dohody a potom padne vláda. Tak vyzerá nestabilná koalícia. V našom prípade by som o nestabilite nehovoril," doplnil Bugár.

Hrnko útočil na Krajňáka kvôli konferencii, kde sa hovorilo o novom prístupe k výučbe dejepisu a občianskej náuky. Podľa Hrnka nie je Krajňákovou náplňou práce diskutovať o tom, čo sa bude učiť v slovenských školách.

Paškovi sa zas nepáčilo, že Patakyová podporila Dúhový Pride. Hovoril dokonca o tom, že SNS už možno nepodporí žiadneho kandidáta, ktorého do verejnej funkcie navrhne Most-Híd.

Danko kritizoval Žitňanskú v súvislosti s jej vyjadreniami ohľadom zmien v kreovaní Ústavného súdu. "Skôr, než dá reakciu novinárom, si mala veci naštudovať, nestrieľať pri schodoch, ako strieľala o listovom tajomstve," povedal v TA3 Danko.