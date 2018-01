Fegyveres: Mečiar sa už naučil moje meno

Už nie je neznámym predavačom zmrzliny, vystupuje v televízii, ľudia sa s ním fotia a po rokoch sa začína vyrovnávať s dlhmi. Po tom, ako parlament a Ústavný súd vlani zrušili Mečiarove amnestie, sa korunnému svedkovi únosu prezidentovho syna Oskarovi Fegyveresovi mení život. Tvrdí, že záujem verejnosti o túto tému ho teší, ale prišiel neskoro.

Aký bol pre vás rok 2017?

„Ten rok bol prelomový, lebo sa zrušili Mečiarove amnestie, ktoré sa ma tak trocha týkali. Veľmi sa mi páčilo, ako sa mladí ľudia snažili niečo na Slovensku zmeniť, keďže medzi požiadavkami protikorupčných protestov bolo aj zrušenie amnestií. Títo mladí v tom čase nežili, mohli si povedať, že s tým nemajú nič spoločné a aj napriek tomu považovali túto tému za dôležitú.“

Čo pre vás zrušenie amnestií znamená?

„Prijal som to s radosťou. Po toľkých rokoch však asi ťažko povedať, či je to zadosťučinenie.“

Vo februári 2014 ste po dlhom čase mlčania poskytli SME rozhovor, kde ste povedali, že by ste už znovu o únose nevypovedali. Vraj to nestálo zato. Zmenil sa po posledných udalostiach váš názor?

„Možno by som to urobil znovu. Ale mám problém s tým, že vyhasol ľudský život kamaráta Róberta Remiáša. Tento fakt ma brzdí. Keď vidím, ako sa to celé vyšetrovalo, tak si hovorím, že to naozaj nemalo zmysel.“

Prečo podľa vás Smer po takom dlhom čase zmenil postoj a umožnil zrušenie amnestií?