Bugár: Slovensko za 25 rokov prešlo kus cesty

Bol by rád, ak by sa o 25 rokov nemuseli robiť prieskumy, kto koho nechce za suseda

1. jan 2018 o 10:17 SITA

BRATISLAVA. Slovensko za 25 rokov prešlo podľa podpredsedu NR SR Bélu Bugára (Most-Híd) kus cesty. Ako povedal pre agentúru SITA, pred 25 rokmi sme len začali budovať demokratické piliere štátu.

„Prišlo obdobie mečiarizmu. Mečiar zneužíval svoju moc. Rozbehla sa divoká privatizácia. Rozvoj bol nulový. K pôžičkám z banky sa nedalo dostať. Bola obrovská nezamestnanosť. Kde sme momentálne? Dostali sme sa do NATO. Za Mečiara sme boli čiernou dierou Európy. O sedem rokov neskôr sme boli tatranským tigrom,“ povedal s tým, že dnes v SR posilňujú práva, zúžil sa priestor pre korupciu, čo na rozdiel od opozície uznávajú aj veľvyslanci. „Potrebujeme ešte, aby rozhodovanie súdov bolo rýchlejšie,“ uviedol.



Most-Híd je podľa Bugára v tejto vláde ako jediná parlamentná strana, ktorá obhajuje menšiny.

„Prijímame zákony, ktoré v minulosti bolo problémom prijať. Ani vo vláde, ani v spoločnosti nie je menšinové napätie. Hovoríme to isté, čo väčšinový národ. Sú nízke platy, nezamestnanosť. Menšina nie je utláčaná, ale môžeme ešte mnoho zlepšiť. Napríklad používanie menšinového jazyka na úradoch. Ale celkový trend je pozitívny,“ konštatoval. Bugár by bol rád, ak by sa o 25 rokov nemuseli robiť prieskumy, kto koho nechce za suseda.