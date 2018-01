Minister Gajdoš poďakoval vojakom v zahraničí za ich prácu

Na misiách v zahraničí sa v súčasnosti nachádza 257 vojakov.

1. jan 2018 o 11:26 TASR

BRATISLAVA. Minister obrany Peter Gajdoš poďakoval v pondelok dopoludnia prostredníctvom internetového videohovoru vojakom v Afganistane, Bosne a Hercegovine a Afganistane za prácu, ktorú vykonávajú v zahraničí.

Telefonicky sa spojil s ďalšími vojakmi, ktorí pôsobia na lodi v Stredozemnom mori. Na misiách v zahraničí sa v súčasnosti nachádza 257 vojakov.

Generálny tajomník služobného úradu Ministerstva obrany SR Ján Hoľko vyzdvihol, že ozbrojené sily na Slovensku existujú už 25 rokov. "Dnes je prvý deň, keď ste pred 25 rokmi začali slúžiť pod vlajkou SR," povedal Hoľko. Minister obrany poprial vojakom veľa šťastia, zdravia a úsilia pri plnení jednotlivých úloh. Doplnil, že od začiatku pôsobenia ozbrojených síl na Slovensku sa v rámci misíí vystriedalo v zahraničí 18.000 vojakov.

Vojaci v Afganistane sa počas posledného dňa roku 2017 všetci spolu nestretli. "V rámci možností sme si pripravili sviatočné menu, počas vianočných sviatkov sme sa snažili pozrieť si aj slovenské rozprávky," povedal Roman Majerčiak, ktorý pôsobí v Afganistane v rámci operácie Resolute Support. Vojaci na Cypre privítali príchod roka 2018 spoločne.

"Mali sme spoločnú večeru a zapriali sme si všetko dobré. Všetci sme sa prostredníctvom internetu spojili so svojimi rodinami," povedal Jaroslav Marko z operácie Unficyp pôsobiacej na Cypre.

"Niektorí účastníci operácií sú doma na Slovensku. Niektorí sme sa stretli a uvarili si bryndzové halušky. Po polnoci sme spievali slovenskú hymnu, spojili sme sa so svojimi rodinami a pozerali do skorých ranných hodín zápas slovenských hokejistov do 20 rokov na svetovom šampionáte," uviedol Ivan Sádecký, ktorý pôsobí v rámci operácie Eufor Althea v Bosne a Hercegovine. Vojaci pôsobiaci na lodi v Stredozemnom mori v rámci operácie Eunavfor Med Sophia strávili príchod nového roka pri grilovačke.

"Vojaci, či je dobré alebo zlé počasia plnia svoje úlohy zodpovedne. Pravidelne dokladujú svoje úlohy, ktoré plnia. Som hrdý, že aj počas sviatkov si plnia svoje úlohy svedomito. Sme serióznym partnerom v NATO, OSN, ale aj v EÚ," uzavrel Gajdoš.