Výber ústavných sudcov sa môže zmeniť v prvom polroku, vyhlásil Bugár

Kvórum sa zrejme nezvýši na ústavnú väčšinu.

2. jan 2018 o 13:54 TASR

BRATISLAVA. Prísnejšie pravidlá pre výber ústavných sudcov by mohli byť prijaté už v prvom polroku tohto roka. Predpokladá to predseda Mosta-Híd Béla Bugár.

V rozhovore pre TASR zdôraznil potrebu prísnejších kritérií aj zvýšenia kvóra na schválenie kandidátov. Výrazná zmena kreovania Ústavného súdu SR sa však nateraz nepodarí.

Prečítajte si tiež: Bugár nebude útočiť na koaličných partnerov, len brániť svojich ľudí

"Chceli sme iné kreovanie Ústavného súdu, aby sa na ňom podieľali tri zložky štátnej moci, každá by nominovala po päť ústavných sudcov. A chceme zmeniť aj systém voľby. Zo začiatku bola dohoda, že sa odblokuje nevymenovanie tým, že pán prezident vymenuje sudcu. Ale na to sa čakalo rok a pol. Stratili sme čas, teraz už na to asi ani čas, ani politickú vôľu nenájdeme, aby sme to riešili takýmto spôsobom," uviedol Bugár.

Sprísnenie kritérií a zvýšenie kvóra na schválenie kandidátov však riešiť podľa neho určite treba. Kvórum sa zrejme nezvýši na ústavnú väčšinu, teda 90 hlasov poslancov.

"Lebo s touto opozíciou sa nedá dohodnúť," vysvetlil Bugár, ktorý je za zvýšenie aspoň na 76 hlasov.

"To sa pripravuje a predpokladám, že v prvom polroku bude schválený zákon," doplnil predseda Mosta-Híd a podpredseda Národnej rady SR. Koaliční partneri podľa neho s takýmito zmenami budú súhlasiť.