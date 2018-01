Prezident Kiska: Kaliňák organizoval moju diskreditáciu a Fico klamal

Pre prezidenta Andreja Kisku bol uplynulý rok mimoriadne pekný aj mimoriadne ťažký. Narodil sa mu syn aj vnuk, v politike však dostal také údery pod pás, aké sa tu rozdávali len v období mečiarizmu. Napriek tomu nestratil vieru, že verejný život môže byť čistý a čestný, a tvrdí, že to, čo sa stalo, mu dodalo nový elán a silu. Andrej Kiska poskytol rozhovor týždenníku Vasárnap.

V uplynulých mesiacoch sme o vás počuli najmä v súvislosti s využívaním vládneho špeciálu a daňovými záležitosťami vašej rodinnej firmy. Čo vám napadlo, keď vyšlo najavo, že informácie unikli z daňového úradu a že minister vnútra poprel vlastné slová? Zamysleli ste sa nad tým, ako hlboko ešte môže klesnúť domáca politika?

"Za jednu z najdôležitejších úloh politikov a verejných činiteľov považujem, aby šli príkladom. Ako prezident sa vždy usilujem o to, aby som pristupoval k svojmu okoliu, ústavným činiteľom, poslancom a všetkým ľuďom s otvorenosťou, porozumením a empatiou, a ak urobím chybu, dokážem poprosiť aj o odpustenie.

Som presvedčený, že by sa takto mali správať všetci politici, ak chcú, aby tieto normy boli smerodajné pre celú spoločnosť.

Žiaľ, to, čo sa udialo v posledných mesiacoch, svedčí práve o opaku: ani politici na najvyšších priečkach sa neštítia použiť urážky najhrubšieho zrna, slovník vyvolávajúci nenávisť a konfrontáciu, a to je veľmi zlý signál."

Bolo to pre vás veľkým sklamaním alebo za tri roky v politike ste sa už naučili, že takéto zákulisné ťahy a mocenské boje k nej patria?

"Aj keď stokrát počujem o niekom, aké má zlé charakterové vlastnosti, vždy mu chcem dať šancu a vychádzať z osobnej skúsenosti s ním. Dnes už viem, že táto skúsenosť môže byť aj veľmi bolestivá: typickým príkladom toho je minister vnútra Robert Kaliňák.

Už pred tým, ako som sa stal prezidentom, som počul, že by som mu nikdy nemal veriť, lebo sa síce tvári veľmi priateľsky a žoviálne, ale podrazí pri prvej príležitosti, keď je to pre neho výhodné. Napriek všetkému som mu dôveroval, ale ukázalo sa, že je skutočne taký.

Prípad s vládnym špeciálom, kde ma on osobne požiadal, aby som ho využíval, bol len jedným z mnohých – takýchto pascí z jeho strany bolo viac, a som zvedavý, s čím ešte príde.

Osobným sklamaním bol pre mňa aj prístup predsedu vlády pri daňovej kontrole našej spoločnosti. Prišiel som za ním a veľmi dôverne som s mu povedal, že som dostal informáciu, že o všetkom vie, ale nechcem tomu veriť. Povedal mi, že to je lož, v živote by sa do niečoho takého nezapojil, a o dva týždne sa ukázalo, že bol o všetkom vopred informovaný.

V kútiku duše dúfam, že to sám neorganizoval, že to organizoval len minister vnútra. Ale nikdy ani z takýchto skúseností neodchádzam s pocitom nenávisti alebo pomsty. Ak mi ublížia, držím sa toho, čo hovorieval otec Srholec: nesmieme zabúdať, ale musíme odpúšťať, lebo tak to bude aj pre nás ľahšie. Preto sa usilujem nepestovať v sebe negatívne emócie."

Niečo to však vo vás muselo vyvolať. Väčšiu ostražitosť, menej idealizmu, že v každom treba hľadať dobro, viac skepticizmu...

"Opak tohto všetkého, viac odhodlania a energie. Nebolo to ľahké obdobie, veď sa na mňa valili klamstvá a lži, niektoré denníky ma na titulkách označovali za podvodníka. V takýchto situáciách človek buď zatrpkne, alebo v nich nájde posilnenie a mne to všetko dalo novú silu.

Cítim ešte väčšie odhodlanie zabojovať. Lebo keď sa toto všetko môže stať prezidentovi, tak sa to môže stať každému. Ja mám aspoň možnosť brániť sa, vyjadriť sa v médiách, ale čo môže spraviť proti arogancii štátnej moci obyčajný človek? Práve v jeho mene a na jeho obranu musím prehovoriť."

Prezident finančnej správy František Imrecze vyhlásil v súvislosti s únikom informácií o daňovej kontrole vašej firmy, že išlo o zlyhanie jednotlivca. Veríte tomu?

"V tomto prípade sa ukazuje, že sme stále mafiánsky štát. Mafiánsky štát znamená, že štát zneužije hrubo svoju moc na to, aby pošpinil, zdiskreditoval kohokoľvek. Ukázalo sa, že za všetkým, za celou touto organizáciou stojí minister vnútra, ktorý zneužíva národnú kriminálnu agentúru.

“ Tu nešlo o zlyhanie jednotlivca, toto bolo zorganizované. „ Andrej Kiska

V médiách presiakla informácia, že na predsedníctve strany Smer minister financií, na ktorého sa paradoxne ukazovalo ako keby zlyhával daňový úrad, keď v úvodzovkách nahnevaný pracovník daňového úradu posielal list novinárom, tak na tom predsedníctve strany Smer minister financií hrubo vytkol ministrovi vnútra Kaliňákovi, že tú špinu chceli hodiť naňho, a pritom on za tým stojí.

A na predsedníctve Smeru sa pohádali. A potvrdili mi to viacerí členovia Smeru, že sa to skutočne stalo. Je to smutné. Je to smutné, ak minister vnútra zneužíva svoj úrad. A ešte smutnejšie je, že o tom všetkom bol informovaný aj predseda vlády a takéto špinavosti nezastaví.

Ešte viac som znepokojený informáciami, ktoré sa ku mne dostávajú v posledných dňoch. Premiér vraj povedal, že ešte len uvidím, čo sa na mňa vytiahne, a minister vnútra chce opäť zneužiť Národnú kriminálnu agentúru. Chcem len upozorniť, že boj s touto chobotnicou sa ešte vôbec neskončil a môžeme očakávať veľmi napäté obdobie, ale ja som pripravený."

Máte informácie, že by finančné riaditeľstvo vyvodilo nejaké dôsledky proti jednotlivcovi, ktorý zlyhal?

"Nie, žiadne takéto informácie nemám."

Pred sviatkami ste dostali list s faktúrou na milión eur za využívanie vládneho špeciálu od predsedu vlády. Odpoviete naň?

"Bizarnejší list som počas môjho pôsobenia v prezidentskom úrade nedostal. Keď si kladiem otázku, prečo sa to všetko deje, napadá mi len to, že ako sa blížime k prezidentskej kampani, niektorí politici sa ma snažia zdiskreditovať.

Prekáža im, že ako prezident vždy veľmi otvorene pomenúvam problémy našej spoločnosti aj tých, ktorí tie problémy spôsobujú alebo neriešia.

Na tej situácii s faktúrou od premiéra bolo až do očí bijúce, že som na tlačovej konferencii s ministrom práce a sociálnych vecí práve skonštatoval, že, žiaľ, Slovensko, nie je sociálnym štátom, lebo sa nevie postarať o najzraniteľnejších.

To premiéra, ktorý stále hovorí o tom, aká je jeho vláda sociálna, vytočilo do takej miery, že do pol hodiny zvolal tlačovú konferenciu, na ktorej oznámil, že mi poslal faktúru za lety. Tu sa presne ukázalo, ako sa ho dotklo, že veci nazývam pravým menom."

Chystáte sa na jeho list odpovedať?

"Je to taký absurdný list, že som ho odložil o archívu. Nemám čo naň odpovedať ani na to nemám dôvod. Takúto urážku nepoctím tým, že si ju všimnem."

Prečo sú podľa vás tieto útoky na vašu osobu načasované na teraz? Problémy krajiny pomenúvate už dlhší čas, predsa fungoval medzi vami a premiérom istý status quo. Ako keby vám chceli úplne zobrať chuť od ďalšej kandidatúry.

"Sú tu podľa mňa dve príčiny. Po prvé sa už skutočne veľa hovorí o prezidentskej kampani, už padli aj prvé mená uchádzačov o post, ale moje meno je v rebríčkoch dôveryhodnosti vysoko nad možnými kandidátmi strany Smer. Preto je tu tendencia moju dôveryhodnosť a obľúbenosť znížiť.

Druhým dôvodom je to, že kritizujem oblasti, ktoré vláda chce prezentovať ako úspešné, či už ide o školstvo, zdravotníctvo, starostlivosť o sociálne najslabšie skupiny, alebo korupciu. Lenže v skutočnosti s nimi nevie ani pohnúť, preto chce ostrie mojich argumentov otupiť tým, že sa ma snaží zdiskreditovať."

Napriek tomu, že ste sa verejne ospravedlnili za nezaplatené dane, voliči sú k vám kritickejší ako k vláde. Vnímate, že na vás majú vyššie nároky?

"Snažím sa svoju funkciu vykonávať podľa svedomia, a nie podľa toho, aby som získaval body obľúbenosti. Preto často otváram aj nepopulárne a ťažké témy ako rómska otázka, migrácia podobne.

Fakt, že napriek tomu moja dôveryhodnosť ďaleko prevyšuje iných aktívnych politikov, je pre mňa dôkazom toho, že ľudia chcú mať prezidenta, ktorý dokáže hovoriť aj o problémoch."

Na konci minulého roka ste vymenovali sudcov Ústavného súdu napriek tomu, že ste voči nim mali profesionálne aj etické výhrady. Vnímali ste to ako prehru alebo tak, že ste zašli, pokiaľ ste mohli, a aspoň ste poukázali na problémy súdnictva?

"Boj je prehraný vtedy, keď ho vzdáte. Ja toto pokladám za prehranú bitku, boj za súdnictvo pokračuje ďalej a ja v ňom neustanem. Rozhodol som sa ukončiť tento súboj v duchu príslovia múdrejší ustúpi, lebo prezident sa musí usilovať aj o spoločenský zmier.

Hoci argumenty zo zmätočného a nevykonateľného výroku Ústavného súdu, ktorý nenaplnil ani žiadosti Benátskej komisie, ma nepresvedčili, rozhodol som sa vykročiť ďalej.

V roku 2019 by som mal vymenovať ďalších deviatich ústavných sudcov, teraz je na rade vláda, aby splnila to, na čo sa zaviazala vo svojom programovom vyhlásení, a pripravila podmienky pre ich voľbu."

Od začiatku, ako ste nastúpili do úradu, hovoríte veľmi priamočiaro o hrozbe fašizmu – po voľbách do VÚC si človek začína myslieť, že to má aj zmysel. Neobávate sa však, že porážka vyburcuje extrémistov k ešte lepšej organizovanosti.

“ Musíme však mať na pamäti, že fašistov máme v parlamente, od štátu dostali pomerne veľké peniaze za výsledok vo voľbách a oni spať nebudú. Určite urobia všetko pre to, aby si svoje miesto a vplyv udržali. „ Andrej Kiska

"Výsledky župných volieb ma utvrdili v presvedčení, že sme krajina s úžasnými ľuďmi, ktorí keď sa naozaj schyľuje k zlému, dokážu zabojovať.

Aj teraz sa dokázali spojiť politici, občianski aktivisti, mimovládne organizácie aj médiá a ukázali sme extrémistom, že si ich neželáme, že nám ide o skutočné hodnoty.

Musíme však mať na pamäti, že fašistov máme v parlamente, od štátu dostali pomerne veľké peniaze za výsledok vo voľbách a oni spať nebudú. Určite urobia všetko pre to, aby si svoje miesto a vplyv udržali.

Preto musíme byť aj v tohtoročných komunálnych voľbách, ale aj počas ďalších parlamentných volieb múdri, ostražití a jednotní a teraz nemyslím iba na voličov. Zodpovednosť vlády je oveľa väčšia, lebo extrémizmus na Slovensku je často prejavom hnevu, vzdoru a frustrácie.

Ľudia volia tých, ktorí sľubujú jednoduché riešenia preto, lebo štát v riešení rómskej problematiky, pozdvihnutí chudobných regiónov, potláčaní korupcie absolútne zlyháva. Úlohou vlády a parlamentu je v prvom rade ukázať ľuďom, že sa v tejto oblasti skutočne niečo deje, nie len tára, a v druhom rade jasne pomenovať, že hlásanie istých názorov už nie je o demokracii a slobode slova, ale čistý extrémizmus, ktorému musíme postaviť hrádzu."

Svoj úrad zastávate tri a pol roka, nahliadli ste do najtemnejších hlbín politiky. Čo si myslíte, čo pomáha zachovať integritu a charakter tých, čo sú pri moci?

"Najdôležitejšie je, aby nevchádzali do politiky s túžbou po moci, ale s predstavou, čo chcú urobiť pre ľudí, a s odhodlaním slúžiť."

Tento rok bude posledným úplne pracovným v tomto volebnom období, potom už nasleduje kampaň, či sa rozhodnete tak, či onak. Čo by ste ešte ako prezident chceli stihnúť?

"Najväčším nebezpečenstvom, ktoré ohrozuje Slovensko, je teraz to, že by sa krajina mohla v dôsledku politiky polarizovať.

Poznáme príklady aj z iných krajín, kde sa v dôsledku silnej nenávistnej rétoriky politikov vytvorili takmer neprekonateľné zákopy a rozdielne tábory nielen, že nedokážu nájsť spoločnú reč, ale už si toho druhého ani nevypočujú. Tento rok by som sa chcel venovať tomu, aby sa základné hodnoty ako láska, porozumenie a empatia opäť ukotvili v spoločnosti."

Spravodlivosť musí byť spojená s odpúšťaním, akokoľvek sme presvedčení o svojej pravde, preto nesmieme pripustiť, aby naše srdcia stvrdli kvôli politikom."