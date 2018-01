Nový akčný plán má zmeniť doterajšie vnímanie kultúry ako nadstavby a luxusu

Ministerstvo kultúry chce do roku 2020 zrealizovať 45 úloh, vyčlenilo takmer 6,5 milióna eur.

3. jan 2018

BRATISLAVA. Zabezpečiť trvalo udržateľné podmienky na rozvoj kultúry na Slovensku je cieľom Stratégie rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 až 2020 a Akčného plánu k nej na roky 2018 až 2020.

Návrh akčného plánu na najbližšie tri roky vypracovalo Ministerstvo kultúry (MK) SR a materiál by sa na rokovanie vlády mal dostať vo februári.

Právna úprava sponzoringu

Ako v predkladacej správe k materiálu informuje ministerstvo kultúry, 13. novembra 2017 sa k odpočtu úloh a zároveň k návrhu nových úloh akčného plánu plnenia stratégie konala celoslovenská konferencia.

„Zamerať by sme sa chceli okrem iného na zváženie možnosti ukotvenia sponzoringu v právnom systéme SR, na rozšírenie činnosti Fondu na podporu umenia o akvizície umeleckých diel a investičných hudobných nástrojov či na pokračovanie vytvárania koncepcií pre jednotlivé oblasti umenia,“ približuje svoje zámery v predkladacej správe rezort kultúry.

Ako ďalej uvádza MK SR v materiáli zverejnenom na právnom a informačnom portáli Slov-Lex, na akčnom pláne ako i na samotnej stratégii spolupracovalo s odbornou verejnosťou, zástupcami vyšších územných celkov, zástupcami nezávislých subjektov pôsobiacich v kultúre, umení a kreatívnom priemysle.

Prvá etapa priniesla výsledky

Stratégiu rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 schválila vláda 14. mája 2014 a akčný plán k nej na roky 2015 až 2017 odobrila 7. januára 2015.

V súlade s tým vypracovalo ministerstvo kultúry návrh úloh akčného plánu na druhú etapu realizácie stratégie v rokoch 2018 až 2020.

Okrem nadchádzajúcich úloh je súčasťou materiálu aj vyhodnotenie plnenia úloh prvej etapy stratégie v rokoch 2015 až 2017.

Cieľom materiálu je nadviazať na túto prvú etapu tak, aby sa vo všetkých siedmich strategických oblastiach naplnili stanovené ciele stratégie, ktorá sa „stáva významným a celospoločensky akceptovateľným základom štátnej kultúrnej politiky“, píše MK SR v doložke vybraných vplyvov, ktorý je súčasťou materiálu.

Podľa ministerstva kultúry je vďaka realizácii prvej etapy akčného plánu na roky 2015 - 2017 súčasný stav omnoho lepší ako pri vzniku stratégie.

„Prostredie umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu výrazne zlepšilo fungovanie Fondu na podporu umenia, mnohé stratégie a koncepcie za čiastkové oblasti umenia a kultúry.“

Ešte výraznejšie zlepšenie postavenia umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu na Slovensku môže podľa MK SR priniesť plnenie úloh z akčného plánu stratégie na roky 2018 až 2020.

Kultúra ako ekonomický impulz

Základnou filozofiou Stratégie rozvoja kultúry SR 2014 - 2020 je zmeniť doterajšie vnímanie kultúry ako nadstavby a luxusu, ktorý len spotrebúva peniaze na oblasť prepojenú so štátom a ekonomikou.

Východiskom stratégie a akčného plánu, ktorý ju má naplniť cez konkrétne úlohy, je skutočnosť, že kultúra je na jednej strane závislá od štátu a ekonomiky, na strane druhej práve kultúra vplýva na kvalitu štátu a vie dať ekonomike silný impulz a zvýšiť jej konkurencieschopnosť.



Akčný plán realizácie Stratégie rozvoja kultúry SR na roky 2018 až 2020 tvorí 45 konkrétnych úloh rozdelených do siedmich oblastí.

Pritom jedna z nich, venovaná využitiu kreativity a kultúry v hospodárskom rozvoji Slovenska, je rozpracovaná v samostatnej Stratégii rozvoja kreatívneho priemyslu, ktorá má vlastný akčný plán s úlohami. Úlohy majú svojich nositeľov, termíny, merateľné ukazovatele a aj navrhované financovanie.

Jednotlivé oblasti stratégie sú venované výchove a vzdelávaniu; zachovaniu a sprístupneniu kultúrneho dedičstva; podpore pôvodnej umeleckej tvorby; nastaveniu funkčného systému financovania kultúry; využitiu kreativity a kultúry v hospodárskom rozvoji SR; podpore výskumu v kultúre a tiež kultúre ako spolutvorcovi obrazu SR v zahraničí.

Takmer 6,5 milióna na 45 úloh

Stratégia a akčný plán počítajú nielen so zdrojmi z ministerstva kultúry a Všeobecnej pokladničnej správy na príslušné rozpočtové roky. Približne tretina úloh je uvedená bez nároku na financie.

Celkovo by plnenie 45 úloh akčného plánu malo stáť 6 415 170 eur, pritom najviac z tejto sumy – 4 036 470 eur by malo ísť na plnenie úloh v rámci oblasti venovanej téme „Kultúra ako spolutvorca obrazu štátu v zahraničí“.

Napríklad na každoročné zabezpečenie prezentácie slovenskej kultúry v zahraničí v súlade so zmluvnými dohodami bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce by sa do konca roka 2020 malo minúť 1,8 milióna eur, pričom každoročne by sa malo uskutočniť minimálne 15 aktivít.