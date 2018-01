V opozícii už podľa Matoviča hovoria o prezidentskom kandidátovi

Má ísť o verejne známe osoby.

4. jan 2018 o 8:42 TASR

BRATISLAVA. V opozícii už prebiehajú nejaké rokovania o možnom prezidentskom kandidátovi. Pre TASR to uviedol líder OĽaNO Igor Matovič.

Hnutie má podľa neho troch ľudí, ktorí prejavili záujem o podporu v prípadnej kandidatúre.

Verejne známe osoby

Má ísť o verejne známe osoby. O menách hovoriť nechce, usiluje sa o spoločný postup opozície.

Ako sa hnutie zachová v prípade, že by prezident Andrej Kiska opäť kandidoval, Matovič nepovedal. Podľa neho to vyzerá skôr tak, že Kiska už do prezidentského súboja nepôjde.

"Všetky informácie nasvedčujú tomu, že Andrej Kiska nebude kandidovať, tak sa chystáme na túto alternatívu. V prípade, že by kandidoval, budeme sa musieť k tomu postaviť zrejme inak," povedal Matovič.

O menách ľudí, ktorí by chceli kandidovať, nechce hovoriť preto, že by to podľa neho nebolo fér.

"Mojím cieľom je spoločný postup opozície, tak sa o tom chcem rozprávať najskôr s SaS, Zmenou zdola, NOVA, KDH ako s partnermi, s ktorými sa nám podarilo dosť výrazne uspieť v župných voľbách," povedal Matovič.

Dodáva, že čím sú kandidáti známejší, tým neskôr s nimi môžu strany prísť.

"Z tých troch našich mien sú verejne známi všetci a možno by im stačilo oznámiť kandidatúru v lete, ale bolo by lepšie možno skôr. Sú to ľudia, o ktorých by ľudia povedali, že sú to dobrí kandidáti," priblížil.

Kandidát na bratislavského primátora

Ešte pred prezidentskými voľbami, ktoré sa uskutočnia v roku 2019, budú komunálne voľby, na jeseň tohto roku. OĽaNO by malo postaviť kandidáta na bratislavského primátora.

"Súčasťou dohody v krajských voľbách bolo, že SaS nominuje kandidáta na župana v Bratislavskom kraji a OĽaNO primátora," pripomína Matovič. Nepovedal, koho navrhnú.

"Máme troch vážnych záujemcov, ktorí by chceli našu podporu. Možno ich bude ešte viac. Rozhodnúť nechceme autonómne, SaS bude mať právo povedať, či súhlasí, alebo nie. Ale keď sme my nerobili problémy pri Jurajovi Drobovi, nemyslím, že budú robiť oni pri našom kandidátovi," doplnil Matovič.