NAKA vyšetruje firmu prezidenta Kisku

Policajný prezident Tibor Gašpar priznal, že Národná kriminálna agentúra preveruje firmu KTAG, ktorej spoločníkom je prezident Andrej Kiska.

4. jan 2018 o 12:57 (aktualizované 4. jan 2018 o 14:01) Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Firmu KTAG prezidenta Andreja Kisku preveruje v súčasnosti Národná kriminálna agentúra pre okolnosti okolo krátenia dani z príjmu aj pre náklady na prezidentskú kampaň.

Na štvrtkovej tlačovej besede to povedal policajný prezident Tibor Gašpar. Reagoval tým na Kiskovo vyjadrenie pre týždenník Vasárnap, že minister vnútra Robert Kaliňák zo Smeru znuežíva NAKA proti nemu.

Gašpar aj Kaliňák tvrdia, že NAKA nemohli zneužiť, pretože prípad krátenia dane firmy KTAG za rok 2014 vôbec nevyšetrovala. V tom čase riešila Kiskovu firmu finančná správa a polícia.

"Chlap by nemal takto vyplakávať, je to nedôstojné a pôsobí to smiešne," reagoval Kaliňák na tlačovke.

NAKA prípad prevzala neskôr

Gašpar spresnil, že prvý podnet, ktorý sa týkal zdaňovacieho obdobia za apríl 2014, riešil odbor kriminálnej polície krajského riaditeľstva v Prešove.

"NAKA to v tom období nevidela za dôvodné, pretože sa jednalo o sumu, ktorá nespadá do pôsobnosti Národnej kriminálnej agentúry a hlavný podozrivý bol konateľ spoločnosti a nie osoba pána prezidenta," odôvodnil Gašpar. Tento podnet bol zastavený v máji 2016.

Druhý podnet podľa neho vyšetrovala polícia v okrese Poprad, kde sa skúmal problém s daňou z príjmu KTAG za celý rok 2014. Rozhodnutie o odmietnutí bolo podľa neho z 2. februára 2017.

Na jeseň 2017 rozposlal anonym Yegor Trutnov do médií dokumenty z daňového úradu aj policajné uznesenia, podľa ktorých vyšetrovali Kiskovu firmu finančná správa aj polícia.

Daňová kontrola ukázala, že firma na dani z príjmov zaplatila o 27-tisíc eur menej, než mala. Spoločnosť po vyšetrovaní chybu priznala, oľutovala a daň doplatila, čím zanikla trestnosť tohto činu.

NAKA prípad podľa Gašpara prevzala až potom, čo ho začala koncom minulého roka opätovne skúmať generálna prokuratúra. Práve tá podľa neho prišla koncom roka 2017 s požiadavkou, aby opätovné vyšetrovanie už nemala na starosti polícia v Poprade ani v Prešove, ale robil to jeden útvar.

"Pretože prvé vyšetrovanie bolo nedostatočné," povedal Gašpar. Preverovanie má na starosti útvar Národnej jednotky finančnej polície.

V tomto období podali podľa policajného prezidenta podnety aj viacerí občania. Týkajú sa podľa neho preskúmavania volebnej kampane prezidenta či pozemku pri Veľkom Slavkove, ktorý Kiska v minulosti kúpil. Pôvodní majitelia pozemku sa sťažovali, že oň prišli podvodom.

Faktúra za špinavé lietadlo

Na štvrtkovej tlačovke Kaliňák opäť zaútočil na Kisku, s ktorým posledné mesiace vedú spor okolo využívania štátnej letky na prezidentove cesty domov do Popradu. Kiska tvrdí, že využívanie lietadiel mu ponúkol samotný Kaliňák, ten to však na tlačovke zasa poprel.

Povedal, že pošle Kiskovi faktúru za upratovanie prezidentského špeciálu po príchode zo služobnej cesty z Mexika. Kaliňák tvrdí, že interiér lietadla bol "ovracaný".

Kaliňák čelí už takmer dva roky kauze Bašternák. Hoci kriminalisti z finančnej správy našli podozrenia z podvodu pri kúpe siedmich bytov, NAKA pôvodne ani nezačala trestné stíhanie. Policajti sú podriadení ministerstvu vnútra a opozícia preto Kaliňáka podozrievala, že celý prípad ututal. Neskôr sa ukázalo, že Kaliňák kúpil od Ladislava Bašternáka podiel vo firme B.A.Haus.

Polícia obnovila vyšetrovanie až potom, keď na kauzu upozornili médiá.