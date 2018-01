Ministerstvo zverejnilo správy o nákladoch na kampaň k župným voľbám

Rezort vnútra ešte kontroluje transparentné účty.

4. jan 2018 o 13:07 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo vnútra zverejnilo všetky správy o prostriedkoch, ktoré na volebnú kampaň k novembrovým krajským voľbám minuli politické strany a kandidáti na predsedov krajov.

Všetky politické strany, ktoré viedli volebnú kampaň pred novembrovými voľbami do orgánov samosprávnych krajov, museli správy o nákladoch na kampaň nielen zverejniť na svojej webstránke, ale ich tiež museli doručiť v písomnej a elektronickej podobe do 30 dní po vykonaní volieb, teda do 4. decembra 2017, ministerstvu vnútra.

Kontroluje transparentné účty

Ministerstvo vnútra zverejnilo správy na svojej webstránke do 30 dní od ich doručenia, teda najneskôr v stredu 3. januára.

Zvlášť sú zverejnené správy o nákladoch na kampaň politických strán, zvlášť o nákladoch na kampaň kandidátov na predsedov krajov a verejnosti sú prístupné päť rokov.



Ako agentúru SITA informovala riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra (MV) SR Eva Chmelová, správy o nákladoch na volebnú kampaň do volieb do vyšších územných celkov sú skontrolované po formálnej stránke.

Ministerstvo vnútra ešte kontroluje transparentné účty. Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán vstupuje do kontroly financovania volebnej kampane ako odvolací orgán v prípade, že ministerstvo uloží politickej strane pokutu. Správy, transparentné účty politických subjektov a ďalšie informácie sú dostupné na internetovej adrese http://www.minv.sk/?vuc17-kampan.

Náklady na kampaň kandidátov

Zo zverejnených správ o nákladoch na volebnú kampaň nezávislými kandidátmi na predsedu kraja vyplýva, že najúspešnejší z nezávislých kandidátov, ak vychádzame z percentuálneho podielu odovzdaných platných hlasov – nový banskobystrický župan Ján Lunter, minul vyše 240-tisíc eur.

Lunter, ktorý kandidoval ako nezávislý, no podporu mu vyjadrila Strana zelených, Smer, Most-Híd, strana SKOK-ELD, strana Šanca, strana SPOLU - občianska demokracia, Občianska konzervatívna strana, KDH a hnutie Progresívne Slovensko, získal 99 169 platných hlasov (48,53 %).

Podľa podielu odovzdaných platných hlasov najúspešnejší kandidát na predsedu kraja uvedený na kandidátke politických strán, ktorý viedol volebnú kampaň sám - Jaroslav Baška, vynaložil na kampaň takmer 65 800 eur.

Staronový trenčiansky župan Baška (Smer-SD, SNS, Most-Híd, Strana zelených) dostal 62 807 platných hlasov voličov (49,98 %).

Najviac 500-tisíc eur

Podľa zákona o volebnej kampani politická strana, ktorá vedie volebnú kampaň vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, môže na kampaň vynaložiť najviac 500-tisíc eur.

Do polmiliónového limitu nákladov politickej strany sa započítava aj rozdiel medzi cenou daru alebo iného bezodplatného plnenia uvedenou v zmluve a cenou obvyklou, a prostriedky, ktoré politická strana vynaložila na svoju propagáciu od 31. marca 2017 (180 dní predo dňom vyhlásenia volieb).

Peniaze na volebnú kampaň musí politická strana viesť na osobitnom platobnom účte. Údaje na ňom musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií.

Na osobitný účet sa dajú peniaze vkladať výlučne prevodom z iného platobného účtu, a to najneskôr do 48 hodín pred dňom konania volieb.

V prípade potreby úhrady nákladov na volebnú kampaň v hotovosti musí politická strana potrebné peniaze vybrať z osobitného účtu a viesť o ich použití evidenciu.

S prostriedkami na osobitnom účte nepoužitými na kampaň nemôže nakladať 90 dní po vyhlásení výsledkov volieb a počas konania o porušení pravidiel financovania volebnej kampane. V tejto lehote sa osobitný účet tiež nemôže zrušiť, nemožno naň vkladať peniaze ani z neho peniaze prevádzať.