Vyšetrovanie Kisku vedie sponzor a bývalý člen Smeru

Minister vnútra Robert Kaliňák stupňuje útoky na prezidenta Andreja Kisku. Vytiahol na neho ovracané lietadlo.

4. jan 2018 o 18:20 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Firmu prezidenta Andreja Kisku nikdy nevyšetrovala Národná kriminálna agentúra NAKA, tvrdil ešte v stredu minister vnútra Robert Kaliňák zo Smeru. Na druhý deň policajný prezident Tibor Gašpar priznal, že problémy s daňami jeho firmy KTAG preveruje v súčasnosti útvar Národnej jednotky finačnej polície, ktorý pod NAKA spadá.

Šéfuje mu Bernard Slobodník, ktorý bol v roku 2011 členom Smeru a strane daroval ako mimoriadny členský príspevok desaťtisíc eur.

Kiska v rozhovore pre týždenník Vasárnap povedal, že je znepokojený informáciami o jeho plánovanej diskreditácii. "Premiér vraj povedal, že ešte len uvidím, čo sa na mňa vytiahne, a minister vnútra chce opäť zneužiť Národnú kriminálnu agentúru".

Premiér nechcel prezidentove vyjadrenia v stredu komentovať. "Je začiatok roka 2018, počkajme si ešte chvíľu," odbil novinársku otázku. Na otázky SME, čo tým myslel, z Úradu vlády do uzávierky neodpovedali.

NAKA prípad prevzala neskôr

Vlani na jeseň rozposlal anonym do médií dokumenty z daňového úradu aj policajné uznesenia, podľa ktorých vyšetrovali Kiskovu firmu KTAG finančná správa aj polícia. Daňová kontrola ukázala, že firma na dani z príjmov zaplatila o 27-tisíc eur menej, než mala. Spoločnosť po vyšetrovaní chybu priznala, oľutovala a daň doplatila, čím zanikla trestnosť tohto činu.

Kiska pre týždenník povedal, že za celou kauzou je Kaliňák, ktorý podľa neho zneužil NAKA.

"Chlap by nemal takto vyplakávať, je to nedôstojné a pôsobí to smiešne," povedal Kaliňák na štvrtkovej tlačovke po boku Gašpara. Zopakoval, že NAKA nemohol zneužiť, lebo daňové problémy jeho firmy vtedy agentúra nevyšetrovala.

Kiskovu firmu riešil podľa Gašpara najskôr odbor kriminálnej polície krajského riaditeľstva v Prešove po trestnom oznámení od prešovských daniarov, ktoré sa týkalo zdaňovacieho obdobia za apríl 2014. Zastavili ho v máji 2016. Druhý, kde si Kiska uplatnil účinnú ľútosť, mala podľa Gašpara na starosti polícia v Poprade a skúmala problém s daňou z príjmu za celý rok 2014. Prípad odmietla vlani vo februári.

NAKA podľa policajného prezidenta prípad prevzala až koncom vlaňajška potom, čo ho začala po medializovaných informáciách skúmať generálna prokuratúra.

Práve prokuratúra požiadala, aby sa vyšetrovanie opäť obnovilo s tým, že ho bude mať na starosti jeden útvar. "Pretože prvé vyšetrovanie bolo nedostatočné. A z môjho pohľadu predpokladám najvyššiu kvalitu na Národnej jednotke finančnej polície," odôvodnil Gašpar.

NAKA môže kauzy prevziať

Prokuratúra môže podľa bývalého policajného vyšetrovateľa Jaroslava Ivora prikázať, aby sa trestná vec vyšetrovala na inom útvare, než by to bolo za normálnych okolností, napríklad s ohľadom na miesto či vecnú príslušnosť.

"NAKA môže akúkoľvek kauzu prevziať pri náznakoch trestnej činnosti, ktorá spadá do jej kompetencií," dopĺňa Ivor.

Z prezidentskej kancelárie odkázali, že minister vnútra sa chytil do vlastne pasce. "Rovnako ako pri Hedvige Malinovej, na tlačovej konferencii polície znova komentuje vyšetrovanie, o ktorom nemá nič vedieť, a potvrdil tak, kto stojí za útokmi na prezidenta," povedal prezidentov hovorca Roman Krpelan.

Kaliňák stupňuje útoky

Minister vnútra na tlačovke opäť zaútočil na Kisku, s ktorým posledné mesiace vedú najmä spor okolo využívania štátnej letky na prezidentove cesty domov do Popradu. Kiska tvrdí, že využívanie lietadiel mu ponúkol samotný Kaliňák, ten to však opäť poprel.

Lety do Popradu mu minister vnútra v parlamente vyčíslil na takmer milión eur a premiér Robert Fico zo Smeru mu koncom vlaňajška poslal faktúru, aby ich uhradil.

Kaliňák chce Kiskovi poslať ďalšiu faktúru. „Pošlem faktúru prezidentovi za čistenie interiéru lietadla, ktoré sa vrátilo z Mexika celé povracané," oznámil. V Mexiku bol Kiska na služobnej ceste v novembri. Obvinil ho aj z toho, že požadoval na svoju prepravu drahú limuzínu. Po dodaní nového auta sa podľa Kaliňáka prezident sťažoval, že ma slabý motor.

Na Kaliňákove útoky zareagovala aj Prezidentská kancelária. "Je ľudsky úbohé vysmievať sa ľuďom za to, ak im je v lietadle nevoľno. Už v Mexiku po ceste na letisko zachraňovala sanitka jedného z členov delegácie pre žalúdočné problémy z jedla. Nie pracovníka Kancelárie prezidenta," povedal Krpelan.

Prezident podľa neho bez problémov jazdil na autách, ktoré mu pridelil minister vnútra, hoci mali viac než desať rokov, najazdených viac než 300-tisíc kilomterov a boli neustále v servise.

"Limuzína je ďalšia pasca, ktorú si minister smiešne vymýšla, rovnako ako to, že nikdy neobchodoval s Bašternákom," povedal Krpelan.