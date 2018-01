Postavil sa fašizmu, zomrel veterán Ivan Otto Schwarz

Schwarz bol jedným z posledných československých veteránov druhej svetovej vojny.

4. jan 2018 o 16:15 SITA

BRATISLAVA. Dnes ráno zomrel v Londýne vo veku 94 rokov jeden z posledných československých veteránov z druhej svetovej vojny a generálmajor slovenského letectva Ivan Otto Schwarz.

Na svojom twitterovom účte o tom informoval slovenský veľvyslanec v Londýne Ľubomír Rehák.

Vojna ho zastihla v Británii

Schwarz sa narodil 11. decembra 1923 v Bratislave, detstvo prežil v Bytči. Jeho kariéra sa začala v roku 1938, keď bol vyslaný do Walesu vo Veľkej Británii, aby získal odborné vzdelanie.

Po vypuknutí 2. svetovej vojny bol teda na britských ostrovoch, a preto tam požiadal o vstup do ozbrojených síl, v ktorých slúžil od augusta 1939 do januára 1941.

V týchto rokoch bol zaradený do československej brannej moci. V jednotkách letectva pritom nalietal vyše 1 200 hodín a vojnu skončil v hodnosti nadporučíka v letectve.

Po návrate do vlasti ho zaradili do leteckých zložiek vytvárajúcej sa československej armády, v ktorých slúžil do konca roku 1946.

Neskôr ho však vtedajší režim označil za nespoľahlivého a hrozila mu perzekúcia. Z toho dôvodu sa vrátil do Británie, kde získal štátne občianstvo.

Boj proti fašizmu

Štátnym vyznamenaním Radom Bieleho dvojkríža III. triedy ho 8. mája 2005 pri príležitosti 60. výročia od skončenia 2. svetovej vojny ocenil prezident Ivan Gašparovič.

Ocenenie dostal za mimoriadne zásluhy v boji proti fašizmu počas 2. svetovej vojny, keď pôsobil v britskom letectve.

Ako vtedy povedal Gašparovič, bojovať proti fašizmu bolo počas vojny povinnosťou pre mnohých, ktorí boli povolaní do armády.

Avšak na boj proti idei fašizmu bolo potrebné aj niečo iné - "mať vlastné zásady, ktoré už zvnútra duše odmietali tento režim," dodal pred takmer 13 rokmi Gašparovič.

"Vždy som hovoril, že som Slovák a Slovákom aj zostanem," uviedol vtedy Schwarz a zdôraznil, že ocenenie nepatrí len jemu, ale všetkým, s ktorými lietal. Okrem toho ho v roku 1995 povýšili do hodnosti generálmajora.

Pri príležitosti 66. výročia Slovenského národného povstania v auguste 2010 Pamätnou medailou Milana Rastislava Štefánika ocenila Schwarza aj vtedajšia premiérka Iveta Radičová.