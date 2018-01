Rezník nedokáže bez škrtov v programe udržať vyrovnaný rozpočet RTVS

Riaditeľ RTVS upozornil, že poplatky sa nemenili 15 rokov a premrhala sa príležitosť rozvoja.

5. jan 2018 o 9:20 SITA

BRATISLAVA. Je nespravodlivé, že hlavný zdroj príjmov Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS), tzv. koncesionárske poplatky sa nezvyšoval už 15 rokov, myslí si to generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.

"Tento stav je nespravodlivý predovšetkým voči poslucháčom a divákom. Otázka je, či sme ako spoločnosť neminuli ten správny okamih, keď bola príležitosť dostať to do stavu trvalo udržateľného rozvoja. Pravdepodobne sa o to budeme musieť pokúšať ako Syzifos znovu a znovu. A raz nejaký Syzifos ten kameň dotlačí tak, že ostane hore a nespadne mu dole. Ale, momentálne je dole,“ uviedol Rezník.

Príjem z poplatkov klesne

Ročný rozpočet RTVS je približne 130 miliónov eur, z toho zhruba 78 miliónov eur získava z koncesií. Je to síce o dva až tri milióny eur viac ako pred pár rokmi, no tento stav nepotrvá dlho.

Dôvodom je najmä starnutie populácie a tým zvyšovanie počtu dôchodcov, ktorí platia polovicu - 2,23 eura mesačne.

Príjmom RTVS je aj reklama, z ktorej získava RTVS štyri a pol až päť miliónov eur ročne. Pre verejnoprávny rozhlas a televíziu však platí, že reklama môže tvoriť pol percenta z vysielacieho času a neprerušuje sa ňou vôbec program tak, ako to robia komerčné stanice.

Bez škrtov nebude vyrovnaný rozpočet

Napriek tejto bilancii sa aj s ostatnými príjmami doteraz darilo udržať rozpočet vyrovnaný. Mať vyrovnaný rozpočet sa v budúcnosti bez škrtov v programe nepodarí, upozorňuje manažment RTVS.

Podľa Rezníka otázkou teda je, či Slovensko chce verejnoprávne médiá platené cez koncesionárske poplatky. V okolitých krajinách, v Maďarsku a Poľsku sa verejnoprávne médiá už financujú cez štát, teda z daní všetkých obyvateľov, a to rôzne, napríklad cez štátny rozpočet, percento z hrubého domáceho produktu a iným spôsobom.

RTVS, jeho predchodcovia - STV a SRo sa pri svojom vzniku začiatkom 90. rokov inšpirovali britským modelom verejnoprávneho BBC. Vo Veľkej Británii je tradícia BBC veľmi silná a pre ľudí je podľa Rezníka honorom platiť koncesie pre BBC, a to napriek tomu, že je tam veľmi silný a liberálny súkromný mediálny trh.

Keďže sme od BBC prevzali systém fungovania verejnoprávnych médií, „tak by sme sa ďalej mali racionálne rozprávať o tom, či chceme koncesie, ktoré boli roky základom, alebo iný spôsob“, zdôraznil Rezník.

Nastane technologický zlom

O financovaní RTVS sa, ako zdôrazňuje šéf RTVS, treba rozprávať racionálne.

„Nechajme bokom politické emócie, nechajme bokom šarvátky, lebo v konečnom dôsledku by sme sa mali snažiť o to, aby získal divák a poslucháč. To by mal byť náš cieľ.“

Otázkou je, ako sa bude dariť RTVS v rokoch 2018 a 2019, v roku 2020 však nastane technologický zlom. Vysielatelia budú musieť odísť z frekvencií, o ktoré sa podľa Rezníka pravdepodobne pobijú mobilní operátori na prevádzku sietí 5G a 6G.

Mobilný internet v týchto sieťach bude mať takú prenosovú rýchlosť, že každému umožní mať „televízor vo vrecku“.

Dovtedy by sme mali mať vyriešený model financovania, "lebo by sme v ňom mali mať zohľadnené už aj to, čo sa bude diať do budúcna a tam ja vidím príležitosť na odbornú debatu. Bude okolo toho veľa diskusií. Ale v konečnom dôsledku čím informovanejší človek je, tým je väčšia šanca, že tu budeme mať kvalitnú demokratickú spoločnosť a o to by nám malo ísť asi všetkým,“ dodal Jaroslav Rezník.