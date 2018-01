Slovensko potrebuje Veľkú Britániu po brexite čo najbližšie pri sebe

Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Korčok priblížil ciele rokovaní o brexite.

5. jan 2018 o 10:06 SITA

BRATISLAVA. Vzťahy medzi Európskou úniou a odchádzajúcou Veľkou Britániou nebudujeme od nuly.

Druhá fáza rokovaní o nastavení budúcich vzťahov a obchodnej dohode nebude ľahká, ale taká nebola ani prvá fáza. To, že krajiny európskej dvadsaťsedmičky dokázali ostať jednotné, by nám malo dodať energiu do budúcnosti, že krajiny EÚ dokážu držať spolu aj v ťažkých časoch.

Odchod bez čo najväčších následkov

Vyplýva to zo slov štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka.

„Chceme dosiahnuť riadený odchod Veľkej Británie bez čo najväčších následkov a pnutí a chceme nastaviť vzťahy tak, aby to bolo v prospech občanov jednej aj druhej strany. Tieto vzťahy, ostávam istý optimista, sa nebudú budovať od nuly. Štyri desaťročia členstva, to, že s nami tvorili spoločné právo, dávajú podľa môjho názoru dobrú šancu na to, aby sme sa dohodli. Áno, bude to ťažké, ale také boli aj otázky rozvodu,“ povedal Korčok na margo rokovaní o odchode.

Prvá fáza úspešná aj kvôli jednote

Prvú fázu rokovaní, v ktorej sa riešili otázky práv občanov, írskej hranice a finančného vyrovnania, sme podľa Korčoka zvládli, aj keď s malým sklzom.

„Ale ako európska dvadsaťsedmička sme dosiahli veľa pre to, lebo sme boli jednotní. To považujem za absolútne kľúčový parameter,“ dodal štátny tajomník.

Slovensko má podľa neho eminentný záujem na tom, aby sme mali dobre nastavené vzťahy z hľadiska ekonomiky a investícií. V rokovaniach ide podľa Korčoka o to, aby sme udržali Britániu čo najbližšie pri nás, keďže je to silná, dôležitá krajina.

Špekulácie o tom, či rokovania stroskotajú, odmieta.

„Ja by som trochu krotil tie novinárske vášne. Ešte nevyschol poriadne atrament pod dohodou o prvej fáze a už sa nás pýtajú, čo keď to stroskotá. Prečo by to malo stroskotať a byť bez dohody, keď sme sa dokázali dohodnúť na náročných otázkach počas prvej fázy,“ pýta sa Korčok.

To, že EÚ 27 ostala jednotná, teda že žiadna krajina nezačala separátne vyjednávať s Britániou, vníma pozitívne.

„Podľa mňa by nám to malo dodať istú energiu do budúcna, že v takto ťažkých veciach, ako je rozdeliť spoločné, 40 rokov budované puto, sa dá udržať jednota, krajiny to vedia urobiť. V tomto bol rok 2017 dobrým rokom a dobrou bázou na to, aby sme sa za 10 mesiacov, ktoré nám ostávajú, dohodli na budúcom usporiadaní,“ dodal Korčok.

Na rade je obchodná dohoda

Posun v rokovaniach nastal 8. decembra, keď britská premiérka Theresa Mayová oznámila, že sa Británia s Úniou dohodla na prvých troch otázkach.

To, že práva občanov EÚ na ostrovoch a práva Britov v EÚ ostanú zachované, tvrdá hranica medzi Severným Írskom a Írskom nebude a Británia si bude ctiť svoje finančné záväzky, bol dôvod na to, aby lídri na decembrovom zasadnutí Európskej rady v Bruseli mohli skonštatovať „dostatočný pokrok“ v rokovaniach a posunúť ich do druhej fázy.

V tej sa bude vyjednávať obchodná dohoda.

Briti Úniu opustia 29. marca 2019, rokovania sa však musia skončiť skôr, keďže dohodu musia odobriť členské štáty.