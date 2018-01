Netradičná dovolenka? Takýto digitálny detox sa dá zažiť na Slovensku

Desať správ, ktoré tento týždeň oslovili medzinárodnú komunitu na najväčšom spravodajskom webe o Slovensku v angličtine.

5. jan 2018 o 12:01

1. Američan so slovenskými koreňmi si spomína na január 1993. Čakali sme od samostatného štátu priveľa? In 1993, did Slovaks overestimate the change to come?

2. Slovensko je aj východ. Na príklade Rožňavy sme ukázali, že regióny by nemuseli zaostávať. Regional gap remains deep: The case of Rožňava

3. Robert Kaliňák účes nezmení ani v novom roku. Zahraničný novinár ponúka svoje predpovede pre rok 2018: Trump will face impeachment before the year's end

4. Čísla, ktoré vysvetľujú, prečo je Slovensko automobilovou veľmocou: Automotive industry keeps growing

5. Už nie sme v tieni Viedne a Budapešti. Ako podľa britského denníka zmenilo posledných 25 rokov Bratislavu? The Guardian calls Bratislava “a pulsing and charming city”

6. Viete, ktoré správy o Slovensku v angličtine zaujali minulý rok čitateľov najviac? Toto sa oplatí vidieť: Top stories of 2017

7. Bratislava má ďalšie letecké spojenie s Londýnom. Kde budú lietadlá pristávať tentoraz? Bratislava to get another flight connection to London

8. Narodila sa u nás, no slávu získala v Maďarsku. Poznáte najlepšiu európsku herečku? The best European actress comes from Slovakia

9. Cudzinci sa môžu učiť po slovensky aj zadarmo: IOM launches free Slovak language courses for foreigners

10. Netradičná dovolenka? Takýto digitálny detox sa dá zažiť na Slovensku: Do you know where to enjoy an offline holiday in Slovakia?

Až 60 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka. Len 22,5 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.