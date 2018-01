Sneh a zima sú zatiaľ v nedohľadne

Najbližšie by mohlo podľa klimatológa snežiť až takmer o dva týždne. Aj to len v nadmorskej výške nad 550 metrov.

5. jan 2018 o 18:21 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Tak teplo ako tento rok na Troch kráľov nebolo u nás už niekoľko rokov. Trinásť stupňov Celzia sme naposledy zažili v roku 2014, vraví klimatológ Pavol Faško zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.

Či sa k nám ešte zima a sneh vrátia, je otázne.

V desaťdňovej predpovedi ich zatiaľ podľa odborníka nevidno. Je preto možné, že sa zima z tepla na Troch kráľov už nespamätá. História meteorologických meraní pozná aj taký rok.

V Európe jar, v Amerike mráz

"Traduje sa, že po tzv. vianočnom oteplení býva výraznejšie ochladenie okolo Troch kráľov, teda akási trojkráľová zima," píše na svojom webe klimatológ Milan Lapin. Takáto zima bola u nás naposledy podľa meteorológa Miroslava Šingera minulý rok.

Prečítajte si tiež: Je príliš teplo, do polovice januára už nenasneží

"Do našej oblasti prenikol od severu extrémne studený vzduch a teplota vzduchu na Slovensku miestami klesala pod -20 stupňov Celzia, dokonca ojedinele až pod mínus tridsať," opisuje v svojej analýze na webe Slovenského hydrometeorologického ústavu vlaňajšiu trojkráľovú zimu.

Porovnateľne chladno je v týchto dňoch v Severnej Amerike. Na hraniciach USA a Kanady dokonca klesla teplota vo štvrtok až na -36 stupňov. Je to podľa Šingera spôsobené tým, že do Severnej Ameriky prúdi studený arktický vzduch, kým, naopak, do Európy teplý.

Teplo na Troch kráľov na Slovensku nie je v posledných rokoch výnimkou. "Podobne teplo ako teraz, možno ešte teplejšie bolo 5. januára pred štyrmi rokmi, v roku 2014," vraví Faško.

Vysoké teploty počas tohto sviatku boli podľa neho aj v rokoch 2013 či 2007.

Zopakuje sa rok 2007?

Otvorenou otázkou zostáva, či sa po tohtoročnom trojkráľovom teple zima, sneh a mráz vrátia. Zatiaľ to tak podľa Faška nevyzerá. Nadnormálne teplo bude aj najbližší týždeň. "Potom sa ochladí," vraví.

Prečítajte si tiež: Vianoce, ako ich nepoznáme: Dievčatá zisťovali, či sa vydajú, chlapci šibali

V stredných horských polohách, ktoré sa počítajú od nadmorskej výšky 551 metrov, by mal začať padať sneh.

"V najnižších nadmorských výškach to zatiaľ vyzerá na tekuté, prípadne zmiešané zrážky," opiera sa klimatológ o desaťdňovú predpoveď.

Na dlhšie obdobie je zatiaľ počasie ťažko predpovedať. Môže sa výrazne a na dlhé obdobie ochladiť ako v roku 2012 alebo sa už zimné obdobie z trojkráľového tepla do jari nespamätá.

Na rozhraní januára a februára 2007 sme museli potichu konštatovať, že "zima v pravom zmysle slova vôbec nemusí nastať. Čo sa vtedy aj stalo," spomína Faško.