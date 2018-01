OĽANO: Rezníkove slová o zvyšovaní koncesionárskych poplatkov sú neakceptovateľné

Viskupič tvrdí, že doteraz nezaznamenal z Rezníkovej strany žiaden výrazný rozvojový projekt.

5. jan 2018 o 17:02 SITA

BRATISLAVA. Prekvapujúce návrhy generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka na zmenu financovania RTVS sú v rozpore s projektovým zámerom, ktorý predstavil poslancom NR SR, keď kandidoval na tento post.

Konštatoval to bývalý poslanec NR SR za stranu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, ktorý tak reagoval na Rezníkove slová na tému zvýšenia koncesionárskych poplatkov alebo priameho financovania RTVS zo štátneho rozpočtu.

Viskupiš: Šéf RTVS doteraz nič neurobil

„Pre mňa je absolútne neakceptovateľné, aby Rezníkove návrhy na zmenu financovania prichádzali predtým, ako dodrží slovo, a to, čo deklaroval vo vlastnom projekte ešte ako kandidát. Tvrdil, že je schopný udržať súčasný stav v RTVS a zvládnuť aj prevádzku nového tretieho televízneho kanála s existujúcimi zdrojmi,“ povedal tieňový minister kultúry OĽANO Viskupič, ktorého stanovisko agentúre SITA poskytol hovorca OĽANO Matúš Bystriansky.



Viskupič doteraz nezaznamenal z Rezníkovej strany žiaden výrazný rozvojový projekt a ani náznak spustenia tretieho televízneho kanála.

Naopak, šéf RTVS doteraz podľa Viskupiča neurobil nič, čo by ho oprávňovalo žiadať peniaze navyše.

„Vnímam, že Rezník opakovane žiada obrovské sumy zo štátneho rozpočtu a podáva návrhy, ktoré chcú viac zaťažiť peňaženky domácností. Žiadal napríklad rozšíriť diabolskú zmluvu so štátom o dodatočných 30 miliónov eur na opravu a rekonštrukciu budov vo vlastníctve RTVS,“ povedal.

Žiada zmenu financovania

Viskupič tvrdí, že financovanie verejnoprávnych médií sa musí zásadne zmeniť.

Zopakoval svoj návrh, ktorý viackrát predložil do parlamentu a ktorý spočíva v zrušení koncesionárskych poplatkov a zmluvy so štátom a naviazaní financovania na presne určené percento z hrubého domáceho produktu (HDP).

„Televízia by týmto získala dlhodobo udržateľné financovanie. Výrazne by sa znížil politický vplyv, stúpla by kvalita a objektivita televízneho vysielania a spravodajstva a zaviedol by sa pre RTVS veľmi dôležitý valorizačný mechanizmus financovania, ktorý by vyplýval z každoročnej zmeny HDP,“ uzavrel Viskupič.

Inšpirované britským modelom BBC

Rezník v rozhovore pre agentúru SITA označil za nespravodlivé, že sa hlavný zdroj príjmov RTVS, teda koncesionárske poplatky, nezvyšoval už 15 rokov.

Ročný rozpočet RTVS je približne 130 miliónov eur, z toho zhruba 78 miliónov eur získava z koncesií.

Podľa Rezníka otázkou teda je, či Slovensko chce verejnoprávne médiá platené cez koncesionárske poplatky.

V okolitých krajinách, v Maďarsku a Poľsku sa verejnoprávne médiá už financujú cez štát, a to rôzne, napríklad cez štátny rozpočet, percento z hrubého domáceho produktu a iným spôsobom. STV a SRo sa pri svojom vzniku začiatkom 90. rokov inšpirovali britským modelom verejnoprávneho BBC, ktoré sa financuje cez koncesie.

Keďže sme od BBC prevzali systém fungovania verejnoprávnych médií, „tak by sme sa ďalej mali racionálne rozprávať o tom, či chceme koncesie, ktoré boli roky základom, alebo iný spôsob“, zdôraznil Rezník. Doriešiť model financovania RTVS by chcel do roku 2020.