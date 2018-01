Priechody Vrchslatina a Šútovce sú uzatvorené pre vozidlá nad desať metrov

Povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý.

6. jan 2018 o 14:42 SITA

BRATISLAVA. Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý, informuje Slovenská správa ciest.



Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na území stredného a východného Slovenska je povrch vozoviek miestami pokrytý vrstvou kašovitého až utlačeného snehu do troch centimetrov.

Horské priechody (HP) sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, okrem HP Vrchslatina, Huty a Herlianske Sedlo, ktoré majú povrch vozoviek pokrytý vrstvou kašovitého až utlačeného snehu do troch centimetrov.



Miestami zľadovatený sneh sa nachádza na ceste II/578 Skalka - Kremnica.

Znížená dohľadnosť do 50 m je v okolí Turne nad Bodvou do 100 m v lokalitách Banská Štiavnica, Kremnica, Nová Bystrá a do 200 m v lokalitách Donovaly, Šturec, Dargov, Stožok, Šamorín, Čaňa, Sekule, Široké, Dobšiná, Holčíkovce, Košice - krematórium, Moldava nad Bodvou, Detva, Ďurďošík a Považská Bystrica.



HP Vrchslatina (cesta II/529) a Šútovce (cesta III/1774) sú uzatvorené pre vozidlá nad 10 m dĺžky.



Na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá je povinné použiť snehové reťaze pre všetku dopravu.



Cesty II/549 Úhorná - Krásnohorské Podhradie a III/3227 Hrabušická Píla - Stratená sú uzatvorené pre všetku dopravu. Cesty sú v zimnom období neudržiavané.



Zbojská (I/72) sú zjazdné pre vozidlá nad 3,5 t iba so snehovými reťazami.



