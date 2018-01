Richter chce v roku 2018 zvýšiť sociálnoprávnu ochranu detí aj invalidov

Ministerstvo práce spolu s odborníkmi pripravilo novelu, ktorá rieši práva detí a zaoberá sa novelou o kompenzácii ťažkého zdravotného postihnutia

8. jan 2018 o 12:28 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) v tomto roku zintenzívni ochranu práv detí aj pomoc ťažko zdravotne postihnutým.

Ministerstvo na svojich stránkach uvádza, že rok 2018 sa bude niesť aj v znamení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately detí.

V spolupráci s odborníkmi pripravili novelu, ktorá rieši zásadným spôsobom ochranu práv detí, náhradnú rodinnú starostlivosť, zariadenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately vrátane resocializácie a financovania výkonu v týchto zariadeniach.

"Budeme robiť všetko pre to, aby sa deti do detských domovoch vôbec nedostávali, aby boli čo najmenej vynímané z rodinného prostredia. Vznikne nový druh zariadení Centrum pre deti, ich rodiny a plnoleté fyzické osoby s multifunkčným zameraním," píše sa na stránkach MPSVR SR.

Ministerstvo sa bude zaoberať aj novelou zákona o kompenzáciách ťažkého zdravotného postihnutia, aby ešte viac uľahčili život zdravotne ťažko postihnutým osobám.

Prečítajte si tiež: Šéfka asociácie opatrovateliek: Štát sa po nehode opatrovateliek len pretvaruje

Napríklad ak zdravotne ťažko postihnutá osoba teraz požiada o príspevok na prestavbu kúpeľne alebo príspevok na zakúpenie auta a, žiaľ, ten človek zomrie, tak rodina musí vracať alikvotnú časť prostriedkov naspäť. Po prijatí tohto zákona už štát nebude žiadať prostriedky naspäť.

„Som presvedčený, že rodinám táto zmena výrazne pomôže. Novela by mala priniesť aj ďalšie avizované a skokové zvýšenie peňažného príspevku na opatrovanie. Moja predstava je do konca tohto volebného obdobia dosiahnuť stav, aby príjem opatrovateľov, ktorí sa doma starajú o svojich blízkych, bol na úrovni čistého príjmu minimálnej mzdy. Je to fyzicky aj psychicky mimoriadne náročné poslanie, pri ktorom zväčša nie je šanca na privyrobenie si,“ hovorí minister Ján Richter.