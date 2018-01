Svokor Druckerovej tajomníčky dodal predražené ultrazvuky. V Česku ho súdia za úplatok

Prípad vrhá pochybnosti na nestranné pôsobenie štátnej tajomníčky na ministerstve, hovorí o rodinnom prepojení šéf Transparency.

12. jan 2018 o 18:16 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Jozefa Kalavského, svokra štátnej tajomníčky ministerstva zdravotníctva Andrey Kalavskej, súdia v Česku. Je podozrivý, že dal úplatok riaditeľovi nemocnice.

Na Slovensku za prvej vlády Roberta Fica zo Smeru dodala firma Jozefa Kalavského predražené ultrazvuky štátnej nemocnici a lekárskej fakulte. Od firmy, ktorú Robert Fico kedysi založil, prebrala zas výstavbu bytov v Rusovciach.

Jeden z bývalých Kalavského spoločníkov zas podnikal s Ladislavom Bašternákom, podozrivým z daňových podvodov, ktorý Ficovi prenajíma luxusný byt.

Po manželovi štátnej tajomníčky Erichovi Kalavskom, ktorý pracoval pre farmaceutickú spoločnosť Pfizer, je Jozef Kalavský jej ďalším príbuzným, ktorý bol aktívny nielen v slovenskom zdravotníctve.

Možno by bolo dobré zvážiť, či by podobné prepojenia nemali vysokí štátni úradníci nahlásiť sami ešte pred nástupom do funkcie, hovorí zdravotnícky analytik INEKO Dušan Zachar. "Aby bola verejnosť dopredu informovaná a vedela lepšie dohliadať na potenciálne citlivé rozhodnutia."

Drahé ultrazvuky a žaloba za úplatok

Niekdajšia firma Jozefa Kalavského Transkontakt dodala v roku 2010 Univerzitnej nemocnici v Bratislave a Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine ultrazvuky za vyše 630-tisíc eur za kus.

Boli o 375-tisíc eur drahšie, ako za v podstate rovnaký prístroj Sonowand AS Trondheim zaplatila v Česku Nemocnica Tomáša Baťu v Zlíne. V prepočte zaplatila len 255-tisíc eur. O prípade informoval denník Nový Čas.