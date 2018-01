Dobré ráno: Prečo si Kaliňák trúfa a vyšetrujú prezidenta

Kaliňák a Fico sa pustili do prezidenta Andreja Kisku.

8. jan 2018 o 23:05 Tomáš Prokopčák, Lucia Krbatová

Rok 2018 iba začal a už sa do seba pustili prezident, premiér aj minister vnútra.

Andrej Kiska hovorí o klamstvách, šikane a organizovaní diskreditácie. Robert Fico chce prezidentovi posielať faktúry a Robert Kaliňák zase spomína vyplakávanie.

Lenže, prezidenta - alebo presnejšie firmy, v ktorých pôsobil a prípady, ktoré sa spájajú s jeho menom, polícia naozaj vyšetruje. O čo v týchto prípadoch ide? Alebo to je iba spôsob, akým sa chcú vládni politici prezidentovi pomstiť?

Tomáš Prokopčák sa o situácii rozpráva s Luciou Krbatovou.

Krátky prehľad správ:

V Bratislavskom kraji sa objavil šiesty prípad osýpok. Osýpky tak doteraz postihli tri ženy a troch mužov, pričom piatich pacientov už prepustili z nemocnice. Osýpky sú veľmi nákazlivé ochorenie a môžu byť až smrteľné. Najistejší spôsob, akým sa osýpkam vyhnúť, je nechať sa zaočkovať.

Americký prezident Donald Trump klame priemerne päťkrát za deň. Vyplýva to z analýzy denníka The Washington Post. Celkovo odznelo asi 2-tisíc jeho klamstiev, navyše, často sa opakujú. Napríklad vo svojom 30-minútovom vianočnom rozhovore s denníkom The New York Times povedal Trump až 24 falošných alebo zavádzajúcich vyhlásení.

Dvoch mladých slovenských futbalistov zaradila UEFA medzi talenty roka 2018. Sú to Dávid Hancko pôsobiaci v MŠK Žilina a Milan Škriniar, ktorý hrá za Inter Miláno. Zoznam UEFA zahŕňa 50 mladých hráčov, ktorých sa v roku 2018 oplatí sledovať.

