Baška zostáva poslancom, v dvoch funkciách vidí výhodu

Trenčiansky župan sa mandátu poslanca v parlamente nevzdá.

8. jan 2018 o 17:15 TASR

TRENČÍN. Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška sa na rozdiel od predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej a predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča nevzdá mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

Baška o tom informoval na pondelkovej tlačovej konferencii.

"Hovoril som to už v predvolebnej kampani a hovorím to aj teraz, je výhodou byť poslancom NR SR aj županom. Treba sa pozrieť, koľko starostov a primátorov je napríklad v Zastupiteľstve TSK. Ja vždy vítam tie ich skúsenosti zo samosprávnych funkcií. A tieto skúsenosti dokážu pretaviť aj do návrhov, o ktorých sa rokuje na Zastupiteľstve TSK," priblížil Baška.

Skúsenosti z krajov

Súčasne Baška dodal, že aj ľudia zo samospráv vedia svoje skúsenosti poskytnúť pri tvorbe zákonov v parlamente.

Baška uviedol, že v Národnej rade ako predseda Trenčianskeho kraja implementoval niektoré svoje poznatky v podobe noviel zákonov.

"Napríklad vyššie územné celky nemohli žiadať od štátu pozemky, mohli to žiadať iba mestá a obce. Urobili sme novelu, ktorá pomohla a pomáha usporiadať niektoré pozemky vo vlastníctve štátu práve pre vyššie územné celky, napríklad pod cyklotrasami a pod ďalšími cestami," zdôraznil predseda kraja.

Kraj ušetrí

Ako poslanec Národnej rady a predseda kraja podľa vlastných slov tiež šetrí finančné prostriedky Trenčianskemu samosprávnemu kraju aj tým, že ako krajský predseda dostáva od 1. januára plat len vo výške minimálnej mzdy, na jeho mzde kraj ušetrí okolo 50-tisíc eur ročne.

"Myslím si, že najdôležitejšou vecou je, že občania minulý rok v novembrových voľbách rozhodli tak, ako rozhodli. Získal som najviac percent hlasov spomedzi všetkých predsedov samosprávnych krajov. Bolo to takmer 50 percent, čiže oni ocenili moju prácu za štvorročné obdobie," pripomenul Baška.