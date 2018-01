Nezvestnú ženu hľadajú desiatky ľudí. Aj pod vodou

Po štyridsaťpäťročnej žene, ktorá v sobotu zmizla v okolí Devínskeho jazera, pátrajú už tri dni policajti aj potápači.

8. jan 2018 o 18:03 Peter Kapitán

BRATISLAVA. Červený hasičský nafukovací čln pomaly pláva po hladine rozliatej rieky Morava v oblasti známej ako Devínske jazero. Dvaja muži v neoprénoch s dlhými tyčami s háčikmi na koncoch sa predierajú tŕstím, podrobne skúmajú dno.

Na brehu sa prechádzajú ďalší dvaja muži v hasičských reflexných súpravách, v diaľke na poli vidieť troch policajných psovodov, ktorí sa pokúšajú zachytiť stopu.

V piatok večer sa niekde v týchto miestach pohybovala Miroslava Sojáková, ktorá tam venčila asi štrnásť psov.

Od toho okamihu o nej nikto nepočul, o pol deviatej večer údajne poslala poslednú SMS správu.

Hladina rýchlo stúpala

Pre mimoriadne teplo na toto ročné obdobie v piatok za necelých 24 hodín stúpla hladina Moravy v Devínskej Novej Vsi o viac ako 70 centimetrov. V

oda veľmi prudko stúpala práve v čase, keď okolo rieky Sojáková so psami zrejme prechádzala. Od piatej do siedmej večer to bolo takmer dvadsať centimetrov, ráno bola situácia podobná.

„Keď som sem v sobotu ráno prišiel, za pätnásť minút stúpla hladina aj o dvadsať centimetrov,“ hovorí poľovník, ktorý sa predstavil ako Milan. Políciu upozornil na viac ako desať psov, ktoré behali po okolí. Neďaleko rozliatej rieky našiel Sojákovej osobné veci.

4 dni uplynuli od okamihu, keď sa naposledy ozvala nezvestná Miroslava Sojáková.

„V okolí je veľa hlbokých jám, ak už bola tma, pokojne sa mohla pošmyknúť a spadnúť do rozvodnenej rieky,“ hovorí poľovník. Hasiči a potápači sa zameriavali na miesto, kde voda pretekala cez cestu a nebolo vidieť, kde presne sa cesta končí. Necelý meter vedľa cesty už boli hasiči viac ako po pás vo vode.

„Tam dolu je asi metrový priestor, telo by tadiaľ prešlo,“ hlási jeden z potápačov do vysielačky. Cez zaplavený most prechádza záchranné auto hasičov s gumeným člnom na streche. Záchranári začínajú hovoriť, že vo vode urobia rojnicu a v pátraní budú pokračovať tak.

Psovodi, ktorí sa medzičasom vrátili z obchôdzky, nenašli nič. Spolu na mieste zasahuje takmer 40 hasičov, pátrajú aj policajti. Neďaleko od miesta, kde prebieha pátranie, je aj štábne vozidlo hasičov, odkiaľ akcii velia.

Pátranie bude pokračovať

Polícia o podrobnostiach mlčí, odkázala, že pátranie bude pokračovať. Ako dlho, na komunikačnom oddelení povedať nevedeli. Závisí to najmä od poveternostných podmienok a viditeľnosti.

Keď sa prvý raz objavila informácia, že v blízkosti Devínskeho jazera behalo viac ako desať psov bez akéhokoľvek dozoru, pripomenulo to udalosť spred roka. V januári 2017 na rovnakom mieste svorka psov roztrhala muža, ktorý tam prišiel pozorovať vtáky.

Čo sa v piatok presne stalo, polícia odhadovať nechcela. S vyšetrovaním musí počkať do okamihu, kým nezvestného človeka nájdu.