Jar v januári. V Trenčíne rozkvitla sakura, prebúdza sa aj arborétum

V januári sme zvyknutí na mráz, momentálne to vyzerá skôr ako na jar.

9. jan 2018 o 13:02 tasr, sme.sk

Teplé zimné počasie na prelome rokov prebúdza prírodu. V Arboréte Mlyňany SAV pri Zlatých Moravciach rozkvitli viaceré kry aj jarné kvety. V Trenčíne dokonca zakvitla sakura.

Celodenné plusové teploty by mali na juhu Slovenska podľa SHMÚ pretrvať do konca týždňa, keď by malo prísť k čiastočnému ochladeniu.