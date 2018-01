V RTVS nekončia len Reportéri. SNS plánuje debatu o štátnej televízii

Nálada v televízii je po Rezníkovom zásahu napätá. Investigatívni redaktori do inej relácie možno ani neprejdú.

9. jan 2018 o 19:44 Peter Kováč, Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Za úplné dno označil poslanec SNS Anton Hrnko debatu o rozdelení Česko-Slovenska, ktorú odvysielala RTVS cez vianočné sviatky. O niekoľko dní vedenie rozhlasu ide meniť ľudí, ktorí ju moderovali.

Reláciu Dejiny.sk na Rádiu Regina od februára už nebudú pripravovať Robert Kotian a Peter Turčík. Šéf telerozhlasu Jaroslav Rezník, ktorého do čela vlani pretlačila SNS, im podľa Kotiana toto rozhodnutie nijako neodôvodnil.

Podobne by to fungovalo aj v štátnej televízii, o ktorej sníva predseda parlamentu Andrej Danko z SNS. Riaditeľ by sporné rozhodnutia ani nemusel vysvetľovať verejnosti, pretože telerozhlas by úplne stratil svoju nezávislosť.

„Štátna televízia by znamenala, že ju riadi minister kultúry alebo vláda,“ hovorí bývalý minister kultúry Daniel Krajcer, ktorý Slovenský rozhlas a televíziu zlúčil do RTVS. Netuší však, čo si pod štátnou televíziou predstavuje Danko, pretože konkrétny návrh nepredložil.

„Štátna televízia je absolútne neprijateľná. Podstata verejnoprávnosti je práve v jej nezávislosti,“ myslí si Krajcer.

Hrnko: Jasno má len Danko

Telerozhlas v súčasnosti funguje najmä z koncesionárskych poplatkov od ľudí, zvyšok príjmov má z reklamy a zmluvy so štátom.