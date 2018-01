Vznikne komisia pre posudzovanie podnetov na udelenie štátnej ceny Dubčeka

Na Slovensku má vzniknúť Platforma pre rozvoj slovenských miest. Jej úlohou má byť najmä odborná diskusia o princípoch a praktickom uplatnení manažmentu rozvoja miest. Vytvoriť sa má do konca júna tohto roku a jej gestorom má byť Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Vyplýva to z návrhu Koncepcie mestského rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030, ktorý pripravil rezort dopravy a schválila vláda. Zároveň by sa podľa koncepcie malo do konca roku 2020 vytvoriť prepojenie rôznych existujúcich platforiem, ktoré poskytujú informácie o prístupoch, podporných nástrojoch a príkladoch úspešnej praxe pre mestá. Okrem iného sa má tiež pripraviť prehľad služieb, ktoré poskytujú mestá, okresné úrady a samosprávne kraje s dôrazom na ich prepojenosť a spoluprácu. Súčasťou prehľadu má byť aj osobitná časť venovaná Bratislave a Košiciam. Takýto prehľad má vzniknúť do konca roku 2018.

V novej pevnej sieti urgentných príjmov má byť 44 nemocníc, v ktorých bude urgent prvého alebo druhého typu. Schválila to v stredu vláda SR. Urgenty druhého typu sú od tohto roka naplánované v desiatich nemocniciach, podmienečne - do decembra 2018, tam rezort zdravotníctva zaradil aj Prešovskú fakultnú nemocnicu. Prvý typ urgentov sa týka 34 nemocníc. Oproti pôvodnému plánu ministerstva došlo v návrhu k zmenám. Do pevnej siete rezort zdravotníctva po novom zaradil aj Ústrednú vojenskú nemocnicu SNP v Ružomberku (urgent prvého typu). Do tejto siete sa napriek snahe nepodarilo dostať Nemocnicu s poliklinikou Revúca, n.o. Urgent druhého typu má byť podľa návrhu v bratislavskej nemocnici na Kramároch, ktorá má časom svoju činnosť ukončiť. Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru) ale nedávno povedal, "že takýto urgent sa tam zatiaľ stavať nebude".

Na Slovensku bolo v roku 2014 evidovaných približne 400 000 ľudí s duševnou poruchou. Najčastejšie išlo o ľudí v produktívnom veku od 18 do 65 rokov. V roku 2014 bolo hospitalizovaných v psychiatrických ústavných zariadeniach 35 854 pacientov, píše sa v materiáli predloženom Ministerstvom zdravotníctva SR. Vláda schválila aktualizáciu Národného programu duševného zdravia (NPDZ) a plán realizácie úloh Národného programu duševného zdravia na obdobie rokov 2017-2018.

Novela zákona o pobyte cudzincov uľahčí niektoré podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí prišli na Slovensko na viac ako 90 dní za účelom výskumu, štúdia, odbornej prípravy alebo dobrovoľníckej služby v Európskej dobrovoľníckej službe. Predpis, ktorý schválila Vláda SR sa v prípade výskumných pracovníkov zameria aj na ich rodinných príslušníkov. Návrh zákona podľa predkladateľa, ktorým je rezort vnútra, reaguje na niektoré nedostatky súčasnej právnej úpravy, ktoré odstraňuje a zosúlaďuje zákon s potrebami praxe.

Prednosta Okresného úradu Medzilaborce Ľuboš Martinák sa vzdal funkcie, vláda ako jeho nástupcu vymenovala Radovana Bajaja. Ten vo funkcii bude pôsobiť od štvrtka 11. januára. Martinák sa vzdal funkcie k 20. decembru 2017.

Operačný program Výskum a inovácie na obdobie rokov 2014-2020 prejde aktualizačnými zmenami. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu na rokovaní vlády predniesla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS). Vláda tento návrh schválila.

Platové ohodnotenie príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a príslušníkov Horskej záchrannej služby (HZS) sa v roku 2018 zlepší. Vláda v stredu odsúhlasila nariadenie, ktorým zvyšuje ich platové tarify o 4,8 percenta. Rovnaký nárast zaznamenajú od 1. januára všetci zamestnanci v štátnej službe. Zvýšenie platov umožnilo kolektívne vyjednávanie na úrovni celej štátnej správy. Hasiči a záchranári majú totiž nárok na zvýšenie dohodnuté v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. Vláda ho teraz na návrh ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer) premietla do svojho nariadenia.