Maďarič má zlý pocit z diania okolo RTVS. Rezník by mal situáciu upokojiť, odkazuje

Situáciu inštitúcie si minister v tejto chvíli nedovolí hodnotiť ako ohrozenie jej nezávislosti.

10. jan 2018 o 12:11 TASR

BRATISLAVA. Minister kultúry Marek Maďarič (Smer) má zlý pocit z udalostí, ktoré sa v posledných dňoch udiali okolo RTVS.

Znepokojenie vyjadril v stredu pri príchode na rokovanie vlády.

Myšlienka zoštátnenia RTVS

"Nebudem tvrdiť, že musia spolu nevyhnutne súvisieť, ale jednoducho - ten zlý pocit mám," skonštatoval Maďarič.

Prečítajte si tiež: V RTVS nekončia len Reportéri. SNS plánuje debatu o štátnej televízii

"Začalo sa to tým, kedy sa nám predseda SNS zdôveril s ideou, že by chcel zoštátniť RTVS, potom poslanec SNS tvrdo skritizoval redaktorov RTVS a následne, netvrdím, že to s tým súvisí nevyhnutne, ale im bola nejakým spôsobom obmedzená práca na zmluvne dohodnutej relácii. A potom došlo k zastaveniu investigatívy," menoval.

V tejto situácii by sa šéf rezortu "nečudoval, keby bola nejaká nervozita v RTVS".

Situáciu okolo verejnoprávnej inštitúcie si v tejto chvíli nedovolí hodnotiť ako ohrozenie jej nezávislosti.

Situáciu by riešil inak

Rovnako sa neodváži tvrdiť, že SNS výrokmi svojich predstaviteľov vyvíja tlak smerom k RTVS.

"Mám z toho nie dobrý pocit a mal by pán generálny riaditeľ situáciu čo najskôr upokojiť," odkázal Jaroslavovi Rezníkovi.

Prečítajte si tiež: Rezníkove čistky sú až príliš okaté

"Jednoducho, sú tu nejaké kroky, ktoré majú spoločného menovateľa, nemusia nevyhnutne súvisieť, ale poviem to tak, aj keby som rovno bol ako generálny riaditeľ s niektorými redaktormi nespokojný, tak potom, čo ich tvrdo skritizuje vládny politik, tak určite by som im bezprostredne nesiahol na reláciu," doplnil.

Pozastavil Reportérov

Generálny riaditeľ RTVS dočasne pozastavil publicistický program Reportéri pre jeho problematickú kvalitu, jeho redakciu zlúčil s redakciou programu Občan za dverami, ktorá sa venuje občianskej publicistike.

Zmeny nastali aj pri rozhlasovej relácii Dejiny.sk vysielanej v Rádiu Regina, kde sa má rozšíriť tím jej tvorcov.

Redaktorov relácie Róberta Kotiana a Petra Turčíka kritizoval poslanec Národnej rady SR Anton Hrnko (SNS), a to za ich moderovanú diskusiu o rozdelení ČSFR, ktorú RTVS odvysielal pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky.

Predseda SNS Andrej Danko tiež navrhol zrušenie koncesionárskych poplatkov, pričom poukázal na možnosť, ktorú k takémuto kroku dáva výsledok hospodárenia za rok 2017 a o 800 miliónov eur predpokladaný nižší schodok štátneho rozpočtu na rok 2018.