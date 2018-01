Kaliňák o ovracanom lietadle: Oni vedia, aký žúr tam mali

Minister vnútra opäť zaútočil na prezidenta Andreja Kisku.

10. jan 2018 o 13:03 SITA

BRATISLAVA. Len pred pár dňami reagoval minister vnútra Robert Kaliňák na kritiku vlády zo strany prezidenta Andreja Kisku tým, že mu bude musieť poslať ďalšiu faktúru za čistenie interiéru vládneho špeciálu, ktorý mal byť po návrate hlavy štátu z pracovnej cesty v Mexiku špinavý od zvratkov.

Prezidentská kancelária na to odpovedala, že je úbohé zneužívať zdravotné problémy cestujúcich na politický súboj.

Podľa Kaliňáka iba zúčastnení na spomínanej ceste do Mexika vedia, ako to na palube vyzeralo.

"Nechcem sa k tomu vracať, myslím si, že oni veľmi dobre vedia, aký žúr tam bol na tej palube, a asi to nesúviselo s tým, že by sa niekto bál lietania alebo turbulencie či niečoho podobného. To je trápna obrana a viac sa k tomu vyjadrovať nebudem," okomentoval Kaliňák v stredu po rokovaní vlády.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/378670778&color=ff5500&hide_related=true&show_comments=false

Nevie, kam posielali faktúry

Vrátil sa tiež k faktúram za lety. Tvrdí, že si už nepamätá, kam posielali faktúry, ktoré ministerstvo vnútra vystavovalo za lety prezidenta Kisku domov.

Prečítajte si tiež: Zvratky a vratky nepomôžu Smeru, ale Kotlebovi

"Sú to štyri roky a ja už neviem, kam sa tie podklady posielali," povedal. Ide o Kiskove lety po nástupe do funkcie v roku 2014.

Ten využíval vládnu letku aj na súkromné účely, za čo mu rezort vnútra vystavil faktúry.

Tie sa však podľa tvrdení Kaliňáka vrátili neuhradené a tak od fakturácie upustili. "Faktúry sa neplatili, a tak boli stornované. Išlo o cesty prezidenta Kisku domov respektíve na súkromné účely," uviedol Kaliňák.

Kaliňák: Vždy je na vine minister vnútra

Podľa ministra je vždy všetkému na vine minister vnútra, bez ohľadu na to, kto momentálne túto funkciu vykonáva. Domnieva sa, že prezidentovi Andrejovi Kiskovi prekáža najmä fakt, že sa dostali jeho daňové problémy na verejnosť.

"Vadí mu viac to, že sa na povrch dostali jeho problémy v súvislosti s daňovými podvodmi jeho firmy," uviedol po rokovaní vlády Kaliňák.

"Za tie roky som si už zvykol, že vždy je na vine minister vnútra bez ohľadu na to, kto tam sedí. To je podobný prípad pána Matoviča, ktorý stále útočí za to isté. Ja za to nemôžem, že tieto problémy oni majú. Nakoniec, tieto informácie nevyhľadáva polícia, ale finančná správa, ktorá k tomu má nejaké dôvody a musí to riešiť," dodal Kaliňák.