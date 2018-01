Kiska: Pri komunálnych voľbách sa treba poučiť z tých župných

Prezident zároveň samosprávam poďakoval za ich prácu.

10. jan 2018 o 14:14 TASR

BRATISLAVA. Pri tohtoročných komunálnych voľbách sa treba poučiť z minuloročných volieb do vyšších územných celkov.

Pri príležitosti prijatia predstaviteľov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) to v stredu uviedol prezident SR Andrej Kiska.

Nachádzajte spojencov, spájajte sily

"Drvivá väčšina z vás bude kandidovať znova. Chcel som vás poprosiť, poučme sa trocha zo župných volieb. Nachádzajte spojencov, vyskúšajte spájať demokratické sily spolu," vyzval vo svojom príhovore prezident predstaviteľov mestských a obecných samospráv z celého Slovenska.

V prípade, ak sa takéto spojenia nájsť nedokážu, nemala by sa podľa neho počas predvolebného súboja šíriť nenávisť a hnev a slovenská spoločnosť by sa nemala polarizovať.

"Stále vidíme v našej najvyššej politike veľa hnevu, nenávisti a chcem vás poprosiť, aby komunálne voľby také neboli. Aby komunálne voľby boli skutočne súťažou dobrých nápadov, dobrých myšlienok. Poukazovaním toho, čo ste dosiahli a čo chcete dosiahnuť," zdôraznil Kiska.

Samosprávam poďakoval za prácu

Prezident zároveň samosprávam poďakoval za ich prácu, obzvlášť preto, lebo práve ony vedia, čo trápi ich obyvateľov.

Nezabudol pritom ale podotknúť, aby mestá a obce brali túto prácu ako službu a pomoc občanom a nie ako otravu od niekoho, o koho sa majú starať. "Dôvera vložená do vás je veľká a želám, aby ste ju znova a znova menili a transformovali na fungujúcu samosprávu slúžiacu všetkým obyvateľom," skonštatoval Kiska.

Najväčšiu pozornosť si pritom podľa neho vyžaduje sociálna oblasť a školstvo. V prvom prípade by mali samosprávy tento rok vyvíjať tlak na riešenie dlhodobého financovania viacerých sociálnych služieb, od starostlivosti o deti až po zabezpečovanie dôstojných podmienok pre seniorov. V prípade školstva treba pozornosť venovať predovšetkým základným školám, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí a od ktorých závisí pevnosť základov vedomostí a schopností ďalších generácií.

"Žiaľ, odkedy som prezidentom, menoval som už štyroch ministrov školstva, čo nepomáha riešeniu kopiacich sa dlhodobých problémov vzdelávania a výchovy detí," dodal Kiska.

Sýkora: Doriešiť treba školstvo aj služby

Rovnako to vníma aj predseda ZMOS-u Michal Sýkora, podľa ktorého treba práve sociálne služby a školstvo čo najskôr doriešiť.

Zároveň zdôraznil, že samospráva sa za obdobie svojho fungovania osvedčila a preukázala, že je jednou z kľúčových podmienok demokracie a dôležitým predpokladom slobodného štátu.

"Tak, ako ste povedali, je to služba. To nie je fráza, to je naozaj pravda. Kto nechce slúžiť, nech nejde do takého úradu," myslí si Sýkora.

Blížiace sa komunálne voľby vníma ako zavŕšenie štvorročného volebného obdobia samospráv. A je na obyvateľoch, či sa rozhodnú pre kontinuitu, alebo pre zmenu a akú tvár získa dané mesto, obec či mestská časť.

Zároveň ho teší, že prezident akceptuje ZMOS ako stabilného a zodpovedného sociálneho partnera. "Za ktorého nehovorí len veľká a stabilná členská základňa, ale aj dôslednosť pri presadzovaní oprávnených požiadaviek samosprávy," dodal Sýkora.